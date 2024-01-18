Как ухаживать за наращенными ресницами: памятка для новичков

Красивые и выразительные глаза — это достижимая мечта благодаря современной косметологии. Ежедневная завивка и покраска могут требовать много времени и не всегда приводить к идеальному результату.

Решением становится наращивание ресниц, которое не только экономит время, но и открывает множество возможностей для коррекции природных форм. Как ухаживать за наращенными ресницами — читай в материале.

Правильный уход за наращенными ресницами: лайфхаки

Мастер по наращиванию ресниц Татьяна Нагалюк утверждает, что в первые сутки ресницы нельзя мочить, поскольку полимеризация клея проходит именно 24 часа. Также следует придерживаться следующих правил:

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не три глаза;

первые 48 часов не посещай баню, сауну, места с повышенной влажностью и не распаривай лицо;

не спи лицом в подушку и не пользуйся повязкой на глаза для сна;

косметические средства должны быть без масел в своем составе, не допускай попадания этих средств на прикорневую зону ресничек;

не посещай солярий и косметолога первые сутки;

макияж можно наносить со второго дня после наращивания, не пользуйся тушью.

Уход за наращенными ресницами: как ухаживать после первых суток

Правила ухода за наращенными ресницами после первых 24 часов следующие:

Для правильного ухода за наращенными ресницами используй легкие средства, такие как лосьоны и гели, не образующие мыльную пену. Снимай макияж средствами без растительного масла перед умыванием. Косметику для очищения лица наноси на кожу, оставляя область глаз без средства. Избегай умывания горячей водой и после смывания используй мягкое полотенце.

Как ухаживать за наращенными ресницами: правила приема душа

Душ и мытье головы не являются проблемой для наращенных ресниц, но важно соблюдать определенные правила:

Не направляй струю воды прямо на лицо. Удерживайся от агрессивных средств по уходу за волосами, чтобы избежать раздражения глаз в случае опадания. Во время посещения сауны или бани не оставайся в парилке слишком долго. Во время купания в море или в бассейне используй защитные очки.

Как правильно ухаживать за наращенными ресницами, чтобы они были красивыми еще долго

Хороший уход за наращенными ресницами предполагает использование специальных средств для сохранения их качества. Для этого тебе понадобятся:

Защита для клея (закрепитель, защищающий клей от отрицательного воздействия внешней среды). Тоник для ухода — содержит полезный состав, поддерживающий здоровье ресниц. Щеточка для аккуратного расчесывания.

При расчесывании ресниц следует соблюдать несколько правил:

двигайся от основания к кончикам, избегая касания линии роста во избежание повреждений клеевого основания;

для удобства можно приподнять чистый палец к глазам, прикрыв их, чтобы ресницы лежали на пальце, и осторожно расчесывать их;

коррекцию следует проводить каждые три недели, не пропуская этот процесс, чтобы длительно сохранить эстетический вид;

после 4-5 месяцев рекомендуется сделать перерыв перед последующим наращиванием.

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