Как ухаживать за наращенными ресницами: памятка для новичков

Красивые и выразительные глаза — это достижимая мечта благодаря современной косметологии. Ежедневная завивка и покраска могут требовать много времени и не всегда приводить к идеальному результату.
Решением становится наращивание ресниц, которое не только экономит время, но и открывает множество возможностей для коррекции природных форм. Как ухаживать за наращенными ресницами — читай в материале.
Мастер по наращиванию ресниц Татьяна Нагалюк утверждает, что в первые сутки ресницы нельзя мочить, поскольку полимеризация клея проходит именно 24 часа. Также следует придерживаться следующих правил:
Правила ухода за наращенными ресницами после первых 24 часов следующие:
Душ и мытье головы не являются проблемой для наращенных ресниц, но важно соблюдать определенные правила:
Хороший уход за наращенными ресницами предполагает использование специальных средств для сохранения их качества. Для этого тебе понадобятся:
При расчесывании ресниц следует соблюдать несколько правил:
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