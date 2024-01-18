Як доглядати за нарощеними віями: пам’ятка для новачків

Красиві та виразні очі — це досяжна мрія завдяки сучасній косметології. Щоденне завивання та фарбування можуть вимагати багато часу і не завжди призводять до ідеального результату.

Рішенням стає нарощування вій, яке не лише заощаджує час, але й відкриває безліч можливостей для корекції природних форм. Як доглядати за нарощеними віями — читай у матеріалі.

Правильний догляд за нарощеними віями: лайфхаки

Майстриня з нарощення вій Тетяна Нагалюк стверджує, що в першу добу вії не можна мочити, оскільки полімеризація клею проходить саме 24 години. Також варто дотримуватися наступних правил:

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не три очі;

перші 48 годин не відвідуй баню, сауну, місця з підвищеною вологістю та не розпарюй обличчя;

не спи обличчям в подушку та не користуйся пов’язкою на очі для сну;

косметичні засоби повинні бути без масел у своєму складі, не допускай потрапляння цих засобів на прикореневу зону вій;

не відвідуй солярій та косметолога першу добу;

макіяж можна наносити від другого дня після нарощення, не користуйся тушшю.

Догляд за нарощеними віями: як доглядати після першої доби

Правила догляду за нарощеними віями після перших 24 годин такі:

Для правильного догляду за нарощеними віями використовуй легкі засоби, такі як лосьйони та гелі, які не утворюють мильної піни. Знімай макіяж засобами без олії перед вмиванням. Косметику для очищення обличчя нанось на шкіру, залишаючи область очей без засобу. Уникай вмивання гарячою водою і після змивання використовуй м’який рушник.

Як доглядати за нарощеними віями: правила приймання душу

Душ і миття голови не є проблемою для нарощених вій, але важливо дотримуватися певних правил:

Не направляй струмінь води безпосередньо на обличчя. Утримуйся від агресивних засобів для догляду за волоссям, щоб уникнути подразнення очей у разі випадкового потрапляння. Під час відвідування сауни або лазні не залишайся в парилці надто довго. Під час купання в морі чи басейні використовуй захисні окуляри.

Як правильно доглядати за нарощеними віями, аби вони були красивими ще довго

Хороший догляд за нарощеними віями передбачає використання спеціальних засобів для збереження їхньої якості. Для цього тобі знадобляться:

Захист для клею (закріплювач, що захищає клей від негативного впливу зовнішнього середовища). Тонік для догляду — містить корисний склад, що підтримує здоров’я вій. Щіточка для акуратного розчісування.

Під час розчісування вій слід дотримуватися кількох правил:

рухайся від основи до кінчиків, уникаючи торкання лінії росту для уникнення пошкоджень клейової основи;

для зручності можна підняти чистий палець до очей, прикривши їх, щоб вії лежали на пальці, і обережно розчісувати їх;

корекцію слід проводити кожні три тижні, не пропускаючи цей процес, щоб тривалий час зберегти естетичний вигляд;

після 4-5 місяців рекомендується зробити перерву перед наступним нарощуванням.

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