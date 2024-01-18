Як доглядати за нарощеними віями: пам’ятка для новачків

Красиві та виразні очі — це досяжна мрія завдяки сучасній косметології. Щоденне завивання та фарбування можуть вимагати багато часу і не завжди призводять до ідеального результату.
Рішенням стає нарощування вій, яке не лише заощаджує час, але й відкриває безліч можливостей для корекції природних форм. Як доглядати за нарощеними віями — читай у матеріалі.
Майстриня з нарощення вій Тетяна Нагалюк стверджує, що в першу добу вії не можна мочити, оскільки полімеризація клею проходить саме 24 години. Також варто дотримуватися наступних правил:
Правила догляду за нарощеними віями після перших 24 годин такі:
Душ і миття голови не є проблемою для нарощених вій, але важливо дотримуватися певних правил:
Хороший догляд за нарощеними віями передбачає використання спеціальних засобів для збереження їхньої якості. Для цього тобі знадобляться:
Під час розчісування вій слід дотримуватися кількох правил:
Раніше ми розповідали, як полегшити гострий зубний біль самотужки.
А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.