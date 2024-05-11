Здоровье и красота

Гены в опасности? Способна ли война влиять на геном украинцев — объясняет ученый

Ирина Танасийчук, редактор сайта 11 мая 2024, 08:00
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Фото: Pexels

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