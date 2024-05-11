Гены в опасности? Способна ли война влиять на геном украинцев — объясняет ученый

Война, хронический стресс и ряд других травматических событий ежедневно поражает здоровье украинцев. Поэтому мы часто боимся, что это может негативно отразиться на наших генах, и, как результат, навредить будущим поколениям потомков.

Но может ли на гены влиять война, стресс или даже голод? Генетик и биогеронтолог, кандидат биологических наук Александр Коляда рассказал РБК-Украина о том, может ли война иметь последствия для будущих украинцев из-за влияния на наши гены.

Действительно ли гены страдают из-за войны

Хотя многие люди и убеждены, что генетика — единственное, что связывает цепочкой людей нынешнего поколения с будущим поколением, это не совсем так, убежден Александр Коляда.

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По его словам, генетика — это то, что заложено генами, а гены не меняются под влиянием обстоятельств:

Чтобы с вами ни происходило, ваш геном останется прежним. Мы передадим своим детям ровно 50% своей ДНК независимо от того, продолжается ли война, голод, эпидемия, или сейчас идут лучшие годы нашей жизни.

Но генетик добавляет, что, несмотря на то, что сами гены остаются неизменными, их пропорция может измениться. Тогда определенные генетические черты, подпадающие под уничтожение или под лимитацию размножения из-за войны, могут уменьшиться.

— Если представить, что существуют генетические маркеры храбрости или наоборот — маркеры опрометчивости, будут ли они теряться в ходе военных действий? Мы этого не знаем. Чтобы знать, нужно обладать объективными данными, — объясняет ученый.

Люди с определенными генами в популяции украинцев могут утрачиваться, а в следующем поколении этих черт может быть меньше. Но что именно может потеряться генетикам пока неизвестно.

Еще людей интересует передача будущим поколениям последствий войны. Считается, что стресс оказывает негативное влияние на формирование генной информации.

Но искать эти последствия только в генах не стоит, потому что они могут передаваться и без генетики — воспитанием, обучением и тому подобное, отмечает Александр Коляда.

— Этот вопрос хорошо исследован на примере Холокоста. Там долго искали генетические последствия. Их найти не получилось, но израильским авторам удалось предложить целых пять теорий передачи такого влияния на психологический портрет человека. Влияния именно на то, что родители или предки пережили из-за трагедии, — утверждает генетик.

Эти пути опосредованы скорее психологически и зависят от культурной передачи традиций, обычаев и моделей поведения.

Читать по теме Биологический шлейф Голодомора — как массовый голод влияет на гены последующих поколений Генетик Александр Коляда рассказал механизмы влияния голода на здоровье потомков.

Как Голодомор генетически повлиял на украинцев

Доподлинно неизвестно, похоже ли влияние полномасштабного вторжения на влияние голода, который был в Украине более 80 лет назад.

Но в современной войне, кроме стресса, есть еще много факторов, например экологическое загрязнение, которое может негативно повлиять на здоровье поколений.

О влиянии Голодомора на генетику украинцев почти ничего неизвестно, ведь специализированных исследований на эту тему не происходило, говорит Александр Коляда.

Но этим вопросом занимались в других странах. Голод в Европе также был в 20 веке в Нидерландах, в Италии.

Ученые, исследовавшие эти события и их влияние на гены, сходятся на том, что голод повлиял и на следующее поколение, если во время голода эти люди были в утробе матери.

— Скажем, в 1933 году женщина забеременела, в 1934 родила ребенка. И в детях, рожденных в этот период, мы видим некоторые изменения на уровне физиологии. Они в основном связаны с риском диабета, ожирения, — объясняет генетик.

Поэтому действия, прямо влияющие на состояние организма, способны провоцировать изменения в генах будущих детей. Но психоэмоциональные процессы, например война, не имеют такого же влияния на генетический код.

А как влияют гены на то, почему мы пишем левой или правой рукой мы рассказывали раньше.

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