Биологический шлейф Голодомора — как массовый голод влияет на гены последующих поколений

Массовый голод — страшная трагедия всего человечества, оставляющая после себя не только смерть, исторический и культурный след, но и биологический.

Генетик Александр Коляда вместе с другими учёными изучал последствия Голодомора на биологию украинцев.

Исследование выявило, что критический дефицит пищи влияет на гены и здоровье последующих поколений. Как именно — Коляда рассказал изданию Факты ICTV.

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Естественный отбор

Голод — мощный фактор биологического отбора. Кто выжил после него — оставлял потомство, кто не смог спастись — не передавал свои гены следующим поколениям.

Однако биологические признаки выживших несколько модифицировались. Появлялось больше генов, запасающих жир в организме. Чем больше жира человек может накопить, тем лучше переживет будущий голод.

Теперь потомки этих людей более чувствительны к калориям и склонны к ожирению. Ситуация усугубляется тем, что сейчас продается очень много калорийной пищи. Получить ее можно в свободном доступе и без труда. Следовательно, люди начинают быстро толстеть.

Также голод способен вносить серьезные изменения в частоте генов. К примеру, гены низкой калорийности материнского молока вычищались, ведь для выживания малышу нужно много калорий.

Метки на генах

Наши биологические признаки закодированы в генах, но они работают не все и не всегда. Иначе мы бы совсем не были похожи на людей, а скорее на однородную массу.

Поэтому в нашем организме некоторые гены работают определенное время, а некоторые — специально блокируются. Есть много способов, как это происходит.

Например, клетки самостоятельно наносят на свою ДНК метки, включающие или выключающие гены на какое-то время. Это могут быть изменения как на минуты, так и на десятилетия.

У людей, переживших голод, находят метки на генах, побуждающие к развитию ожирения и диабета. Коляда вместе с лабораторией в Институте геронтологии исследовал Голодомор.

— Голод 30-х годов в Украине был на территории не всех современных областей. Исследовав данные более 20 тыс. человек, родившихся с 1930 до 1939 годов в разных регионах, нам удалось показать, что среди тех, кого голод застал во время внутриутробного развития, много десятилетий спустя было больше диабетиков, чем в других регионах, — отмечает генетик.

То есть низкая калорийность питания матери до и во время беременности привела к механизму накопления дефицитных калорий.

И если во время голода эта биологическая программа была очень важной для выживания, то в будущем она вызвала проблемы. Ведь много десятилетий спустя эти люди были более склонны к ожирению и диабету.

В целом пока в научных кругах ведутся дискуссии о том, могут ли эти метки передаваться потомкам. Однако исследователи точно знают, что гены живут во многих поколениях людей.

Голодомор 1932–1933 годов оставил после себя травмированный народ. Наши бабушки, которые всегда запасались едой на зиму, — доказательство российскому террору, который происходил на территории Украины. Читай о Голодоморе из первых уст.

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