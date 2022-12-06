Здоров'я та краса

Біологічний шлейф Голодомору — як масовий голод впливає на гени наступних поколінь

Олена Яковлєва, редакторка сайту 06 Грудня 2022, 13:06
Як голод впливає на гени та здоров'я наступних поколінь
Фото: Pexels

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