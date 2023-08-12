Не верь в маркетинговые ходы! Как выбрать духи и на какие критерии стоит обратить внимание — советы эксперта

Запахи окружают нас повсюду на протяжении всей жизни. Существуют привлекающие, ассоциирующиеся со свежестью и удовольствием, или наоборот — насыщенные ароматы могут вызвать неприятные симптомы, тошноту и головную боль.
Как и в природе, в парфюмерии действует такой же закон. Однако иногда владельцы насыщенных духов не замечают неприятных качеств этих запахов, что может доставлять хлопот людям вокруг.
Как правильно выбрать духи, чем они отличаются от одеколона и что такое парфюмерный этикет, изданию Лига.Life рассказал парфюмер Богдан Зубченко.
Парфюмер Богдан Зубченко объясняет, что все эти позиции являются парфюмерными продуктами, но имеют разный уровень концентрации.
Одеколон — это продукт, происходящий из Европы. По стандартам одеколон имеет наименьшую концентрацию, а преобладают там свежие цитрусовые ароматы. Душистые части в его составе — 1,5-3%, максимум — 5% (тройной одеколон).
Туалетная вода — это современный продукт парфюмерии, и он более насыщен на аромат.
— Имеет более высокую концентрацию душистой части — примерно 10-15%. Следовательно, туалетная вода более концентрированная, чем одеколон, — объясняет эксперт.
Так называемый шлейф аромата парфюмеры называют диффузией.
Так называемый шлейф аромата парфюмеры называют диффузией.
Духи — самое распространенное название, которым ошибочно можно назвать все приятные ароматы на человеке. Духи являются наиболее концентрированными — насыщенность может достигать более 25%.
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Богдан Зубченко объясняет, что все эти продукты можно использовать в разных ситуациях. Например, одеколон идеально подойдет для утра, занятий спортом и деловой встречи — не будет отвлекать, а только освежит. Одеколон “держится” недолго.
Парфюмерная туалетная вода может держать аромат в течение всего дня, в ней преобладают нижние ноты ароматов: ваниль, смола, цветы.
Духи подойдут для вечернего мероприятия.
Эксперт объясняет, что ароматы могут составлять композиции из верхних, средних и нижних нот.
Богдан Зубченко отмечает, что такие композиции могут “жить” с человеком несколько дней и ночей, потому что со временем раскрываются по-новому. Также сейчас существуют линейки — современные продукты, которые начинаются и заканчиваются одинаковыми ароматами.
— Здесь стоит опираться на несколько критериев, важны также и собственные предпочтения, — говорит парфюмер, — ведь для того мы и покупаем духи, чтобы насладиться.
При выборе парфюмерного продукта следует обратить внимание на:
А вот разделение духов на мужские и женские является лишь маркетинговым ходом, убеждает парфюмер.
— Ароматы не имеют гениталий и не пользуются стереотипами по возрасту. Представим, что ты пришел в ботанический сад. Весна, цветет сирень. Но ранжируешь ли ты ароматы вокруг себя по полу? Нет, об этом обычно даже не задумываются.
То же происходит с парфюмерией — у лимона, жасмина, розы, корицы и амбры нет пола.
А вот наносить духи можно куда угодно — это зависит только от тебя. Возобновлять их в течение дня нужно только в зависимости от собственных предпочтений, — советует эксперт.
Иногда аромат может изменять настроение в зависимости от типа твоей кожи. Как правильно подобрать духи к типу кожи, мы объясняли раньше.
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