Здоровье и красота

Не верь в маркетинговые ходы! Как выбрать духи и на какие критерии стоит обратить внимание — советы эксперта

Виктория Мельник, редактор сайта 12 августа 2023, 15:00
как выбрать духи
Фото: Pexels

Больше новостей
Скільки отримують та як працюють українці в Німеччині
Учат язык и интегрируются. Сколько процентов украинцев в Германии работают и какую зарплату получают
Простий рецепт сирної запіканки від нутриціологині Вікторії Добродій
Полезное наслаждение для больших и маленьких — самый легкий рецепт творожной запеканки от нутрициолога
Відкриття пляжів Одеси
Теперь официально! В Одессе открыли для купания первые пляжи – список
Коли дитині починати вчити іноземну мову: поради психологів
Изучаем иностранный язык с детства: когда начинать и как организовать обучение — советы психологов
Смотреть больше

Материалы по теме

Как утеплить пол
Чем утеплить пол, чтобы не мерзнуть зимой — собрали несколько вариантов для тебя
Натяжні стелі
Эстетика натяжных потолков от Art Decor! Как сделать твой дом комфортным и красивым
Як очистити чайник від накипу: поради, які точно допоможуть
Чтобы наслаждаться ароматным чаем: как очистить чайник от накипи — лайфхаки
Яйця
Всмятку, вкрутую и пашот: как варить яйца разными методами

Видео
0:12:53
Що відбувається в окупованих Олешках: місцеві про дії росіян

Голоса оккупации, кричащие о помощи. Как выживают украинцы в Алёшках и сколько погибших от подрыва ГЭС
Карта бойових дій в Україні
Карта боевых действий 12 августа 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:03:14
Покровск
Секунда — и я уже под завалами. Рассказ 11-летнего Никиты о пережитом обстреле Покровска
0:03:40
Наслідки удару по Запоріжжю 9 серпня: кількість загиблих та травмованих
Не успевают прийти в себя между ударами! Последствия атаки на Запорожье 9 августа
0:07:01
Чим небезпечне відкриття пляжів на Одещині: Гуменюк про загрози
Последствия гидроудара могут быть невообразимы: Гуменюк об открытии пляжей в Одессе
0:12:38
Як повернути українських дітей з російського полону
Наши дети сопротивляются! Сколько украинских детей депортировано в Россию и что с ними делают
Карта бойових дій в Україні
Карта боевых действий 11 августа 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:04:23
Здорожчання пального на ринку: що кажуть аналітики
Цены на топливо растут. Чего ждать в конце месяца и осенью — прогнозы аналитиков
Карта бойових дій в Україні сьогодні 10.08.2023: онлайн
Карта боевых действий 10 августа 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:06:20
грант для ветеранів
Во второй раз открыл свой бизнес. История бывшего военного, получившего грант для ветеранов
Больше видео
Простий рецепт сирної запіканки від нутриціологині Вікторії Добродій
Читать дальше
Полезное наслаждение для больших и маленьких — самый легкий рецепт творожной запеканки от нутрициолога
экзамен на права
Читать дальше
Все, что ты искал/(-а): как проходит экзамен на права, количество попыток и сколько стоит

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь