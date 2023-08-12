Не верь в маркетинговые ходы! Как выбрать духи и на какие критерии стоит обратить внимание — советы эксперта

Запахи окружают нас повсюду на протяжении всей жизни. Существуют привлекающие, ассоциирующиеся со свежестью и удовольствием, или наоборот — насыщенные ароматы могут вызвать неприятные симптомы, тошноту и головную боль.

Как и в природе, в парфюмерии действует такой же закон. Однако иногда владельцы насыщенных духов не замечают неприятных качеств этих запахов, что может доставлять хлопот людям вокруг.

Как правильно выбрать духи, чем они отличаются от одеколона и что такое парфюмерный этикет, изданию Лига.Life рассказал парфюмер Богдан Зубченко.

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Разница между духами, одеколоном и туалетной водой

Парфюмер Богдан Зубченко объясняет, что все эти позиции являются парфюмерными продуктами, но имеют разный уровень концентрации.

Одеколон — это продукт, происходящий из Европы. По стандартам одеколон имеет наименьшую концентрацию, а преобладают там свежие цитрусовые ароматы. Душистые части в его составе — 1,5-3%, максимум — 5% (тройной одеколон).

Туалетная вода — это современный продукт парфюмерии, и он более насыщен на аромат.

— Имеет более высокую концентрацию душистой части — примерно 10-15%. Следовательно, туалетная вода более концентрированная, чем одеколон, — объясняет эксперт.

Так называемый шлейф аромата парфюмеры называют диффузией.

Духи — самое распространенное название, которым ошибочно можно назвать все приятные ароматы на человеке. Духи являются наиболее концентрированными — насыщенность может достигать более 25%.

Богдан Зубченко объясняет, что все эти продукты можно использовать в разных ситуациях. Например, одеколон идеально подойдет для утра, занятий спортом и деловой встречи — не будет отвлекать, а только освежит. Одеколон “держится” недолго.

Парфюмерная туалетная вода может держать аромат в течение всего дня, в ней преобладают нижние ноты ароматов: ваниль, смола, цветы.

Духи подойдут для вечернего мероприятия.

Что такое ноты в духах

Эксперт объясняет, что ароматы могут составлять композиции из верхних, средних и нижних нот.

Верхние ноты — яркие и свежие ароматы, которые ощутимы сразу после нанесения, но долго не держатся.

Средние ноты — состоят из ароматов цветов, древесины, ягод, фруктов или пряностей. Они устойчивы, но слабее базовых запахов.

Нижние ноты или база композиции — это те ароматы, которые остаются на коже или волосах дольше, после исчезновения предыдущих верхних и средних нот.

Богдан Зубченко отмечает, что такие композиции могут “жить” с человеком несколько дней и ночей, потому что со временем раскрываются по-новому. Также сейчас существуют линейки — современные продукты, которые начинаются и заканчиваются одинаковыми ароматами.

Как выбрать духи

— Здесь стоит опираться на несколько критериев, важны также и собственные предпочтения, — говорит парфюмер, — ведь для того мы и покупаем духи, чтобы насладиться.

При выборе парфюмерного продукта следует обратить внимание на:

место работы — чтобы не создавать для коллег неудобных условий труда, лучше не использовать агрессивные или насыщенные ароматы.

время года — для высоких летних температур лучше выбирать легкие, свежие запахи. А если лето сухое — предпочитай восточные ароматы, которые лучше всего раскрываются именно при высоких температурах.

А вот разделение духов на мужские и женские является лишь маркетинговым ходом, убеждает парфюмер.

— Ароматы не имеют гениталий и не пользуются стереотипами по возрасту. Представим, что ты пришел в ботанический сад. Весна, цветет сирень. Но ранжируешь ли ты ароматы вокруг себя по полу? Нет, об этом обычно даже не задумываются.

То же происходит с парфюмерией — у лимона, жасмина, розы, корицы и амбры нет пола.

Советы парфюмера, как выбрать свой аромат

При тестировании аромата в магазине, имей при себе прохладную негазированную воду, чтобы освежить свои рецепторы. Кофейные зерна, которые часто предлагают в магазинах, только нагружают обоняние и стимулируют тебя к покупке. Не перегружай свой обоняние, если чувствуешь себя плохо или больше не чувствуешь разницы между ароматами — лучше вернуться в магазин в другой день. Нанеси аромат на блоттер — бумажную полоску, а потом на запястье. Поноси этот аромат несколько часов, и только тогда решай, покупать продукт или нет. А ещё лучше вернуться в магазин и нанести его так, как делаешь это обычно. Пусть этот запах “проживет” с тобой день и ночь, а только тогда покупай его, если он понравился.

А вот наносить духи можно куда угодно — это зависит только от тебя. Возобновлять их в течение дня нужно только в зависимости от собственных предпочтений, — советует эксперт.

Иногда аромат может изменять настроение в зависимости от типа твоей кожи. Как правильно подобрать духи к типу кожи, мы объясняли раньше.

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