Не вір у маркетингові ходи! Як обрати парфуми та на які критерії варто звернути увагу — поради експерта

Запахи оточують нас повсюди протягом всього життя. Існують такі, що приваблюють, асоціюються зі свіжістю та приємністю, або навпаки — насичені аромати можуть викликати неприємні симптоми, нудоту та головний біль.

Як і у природі, у парфумерії діє такий же закон. Проте інколи власники насичених парфумів не помічають неприємних якостей цих запахів, що може завдавати клопоту людям навколо.

Як правильно обрати парфуми, чим вони відрізняються від одеколону та що таке парфумерний етикет, виданню Ліга.Life розповів парфумер Богдан Зубченко.

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Різниця між парфумами, одеколоном та туалетною водою

Парфумер Богдан Зубченко пояснює, що всі ці позиції є парфумерними продуктами, але мають різний рівень концентрації.

Одеколон — це продукт, який походить з Європи. За стандартами, одеколон має найменшу концентрацію, а переважають там свіжі цитрусові аромати. Запашної частини у його складі — 1,5-3%, максимум — 5% (потрійний одеколон).

Туалетна вода — це сучасний продукт парфумерії, і він є більш насиченим на аромат.

— Має вищу концентрацію запашної частини — приблизно 10-15%. Відтак туалетна вода більш концентрована за одеколон, — пояснює експерт.

Так званий шлейф аромату парфумери називають дифузією.

Парфуми — найпоширеніша назва, якою помилково можна назвати всі приємні аромати на людині. Парфуми є найбільш концентрованими — насиченість може сягати понад 25%.

Богдан Зубченко пояснює, що всі ці продукти можна використовувати в різних ситуаціях. Наприклад, одеколон ідеально підійде для ранку, занять спортом та ділової зустрічі — не буде відривати увагу, а лише освіжить. Одеколон “тримається” недовго.

Парфумована туалетна вода може тримати аромат протягом всього дня, в ній переважають нижні ноти ароматів: ваніль, смола, квіти.

Парфуми ж підійдуть для вечірнього заходу.

Що таке ноти у парфумах

Експерт пояснює, що аромати можуть складати композиції з верхніх, середніх та нижніх нот.

Верхні ноти — яскраві та свіжі аромати, які відчутні одразу після нанесення, але довго не тримаються.

Середні ноти — складаються з ароматів квітів, деревини, ягід, фруктів чи прянощів. Вони стійкі, але є слабшими за базові запахи.

Нижні ноти, або база композиції — це ті аромати, які залишаються на шкірі чи волоссі найдовше, після того, як зникли попередні верхні та середні ноти.

Богдан Зубченко зазначає, що такі композиції можуть “жити” з людиною кілька днів і ночей, бо з часом розкриваються по-новому. Також зараз існують лінійки — сучасні продукти, які починаються і закінчуються однаковими ароматами.

Як вибрати парфуми

— Тут варто опиратися на кілька критеріїв, важливими також є і власні вподобання, — каже парфумер, — адже для того ми й купуємо парфуми, щоб отримати насолоду.

При виборі парфумованого продукту варто звернути увагу на:

місце роботи — щоб не створювати для колег незручних умов праці, краще не використовувати агресивні чи насичені аромати.

пору року — для високих літніх температур краще обирати легкі, свіжі запахи. А якщо літо сухе — надавай перевагу східним ароматам, які найкраще розкриваються саме за високих температур.

А ось розподіл парфумів на чоловічі та жіночі є лише маркетинговим ходом, переконує парфумер.

— Аромати не мають геніталій та не послуговуються стереотипами щодо віку. Уявімо, що ти прийшов/(-ла) в ботанічний сад. Весна, квітне бузок. Та чи ранжуєш ти аромати навколо себе за статтю? Ні, про це зазвичай навіть не задумуються.

Те саме відбувається з парфумами — у лимона, жасмину, троянди, кориці та амбри немає статі.

Поради парфумера, як обрати свій аромат

При тестуванні аромату в магазині, май при собі прохолодну негазовану воду, щоб освіжити свої рецептори. Кавові зерна, які часто пропонують у магазинах, лише навантажують нюх і стимулюють тебе до покупки. Не перевантажуй свій нюх, якщо почуваєшся зле, або більше не відчуваєш різниці між ароматами — краще повернутися до магазину в інший день. Нанеси аромат на блоттер — паперову смужку, а тоді на зап’ястя. Поноси цей аромат кілька годин, і лише тоді вирішуй, купувати продукт чи ні. А ще краще — повернутися в магазин та нанести його так, як робиш це зазвичай. Нехай цей запах “проживе” з тобою день та ніч, а лише тоді купуй його, якщо він сподобався.

А ось наносити парфуми можна будь-куди — це залежить лише від тебе. Поновлювати їх протягом дня треба також лише в залежності від власних вподобань, — радить експерт.

Інколи аромат може змінювати свій настрій залежно від типу твоєї шкіри. Як правильно підібрати парфуми до типу шкіри, ми пояснювали раніше.

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