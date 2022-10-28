Красоту не остановит даже холод! Какое платье купить, чтобы выглядеть модно и женственно

С приходом холодов даже самые преданные поклонницы платьев переходят на более теплые и практичные, как многим кажется, брюки. А зря, ведь правильно выбранная модель в грамотной стилизации даже в морозы способна отлично согревать и служить крайне удобным нарядом.

Самые трендовые модели платьев этого сезона

Чтобы понять, насколько разнообразные предложения подготовили в этом сезоне для модниц мировые дизайнеры, достаточно посмотреть на осенне-зимние платья в Интертопе. Этот мультибрендовый магазин является одним из крупнейших в Украине.

В каталоге есть почти 2000 моделей нарядов, которые можно смело носить в холодное время года. Тут варианты на любой вкус, бюджет и стиль. В том числе есть и самые трендовые модели сезона:

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трикотажные;

с твидовой фактурой;

с плиссированной юбкой;

с акцентными рукавами;

с асимметричными вырезами и разрезами;

с оборками и воланами.

Наиболее актуальными фасонами в этом сезоне признаны платья-свитера, макси и мини свободного кроя, сарафаны из плотных тканей, футляры и парашюты.

Выбирая наряд на холодное время года, стилисты советуют не ограничиваться темной палитрой, а наоборот добавить больше красок. Поэтому одежда в сочных оттенках, с ярким необычным принтом только приветствуется. Главный принт сезона — ромбы. Но также в моде полоска, клетка, растительные узоры.

Как носить платье в холодный сезон и не мерзнуть

Если раньше вы отказывались от покупки платьев на осень-зиму из-за страха замерзнуть в таком наряде, то в этом сезоне в моде много вещей, которые помогут дополнительно утеплиться и при этом выглядеть очень стильно.

В 2022 году вернулись в моду теплые плотные колготки, которые стилисты предлагают носить с юбками любой длины и кроя. Еще один способ утеплить ноги — высокие сапоги. Они также в тренде. Такой образ позволит вам чувствовать себя тепло, комфортно и актуально.

В моде многослойность. А значит жилет, кардиган или джемпер поверх платья не только поможет согреться, но и сделает наряд более актуальным и стильным. Ну а если вспомнить, что в списке самых модных вариантов верхней одежды в этом году пальто и пуховики макси, то можно смело заказывать любое понравившееся платье и не бояться уличного холода. А теперь в ИНТЕРТОП за желанной обновкой. Там вы сможете заказать платье, которое станет изюминкой вашего гардероба по самой выгодной цене. Товары доставляются по всей Украине в краткие сроки.

Мода — такая вещь, угнаться за которой нет сил. Но ведущие дизайнеры отмечают: лучше не бежать за модой, а быть ею. Читай, какие штаны будут в моде этой осенью.

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