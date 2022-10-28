Красу не зупинить навіть холод! Яку сукню купити, щоб виглядати модно та жіночно

З приходом холодів навіть найвідданіші шанувальниці суконь переходять на тепліші та практичніші, як багатьом здається, штани. А дарма, адже правильно обрана модель у грамотній стилізації навіть у морози здатна чудово зігрівати та служити вкрай зручним вбранням.

Найтрендовіші моделі суконь цього сезону

Щоб зрозуміти, наскільки різноманітні пропозиції підготували цього сезону для модниць світові дизайнери, достатньо подивитися на осінньо-зимові сукні в Інтертопі. Цей мультибрендовий магазин є одним із найбільших в Україні.

У каталозі є майже 2000 моделей нарядів, які можна сміливо носити в холодну пору року. Тут варіанти на будь-який смак, бюджет та стиль. Зокрема є і найтрендовіші моделі сезону:

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трикотажні;

з твідовою фактурою;

з плісированою спідницею;

з акцентними рукавами;

з асиметричними вирізами та розрізами;

з оборками та воланами.

Найбільш актуальними фасонами цього сезону визнані сукні-светри, максі та міні вільного крою, сарафани із щільних тканин, футляри та парашути.

Вибираючи вбрання на холодну пору року, стилісти радять не обмежуватись темною палітрою, а навпаки додати більше фарб. Тому одяг у соковитих відтінках, з яскравим незвичайним принтом, тільки вітається. Головний принт сезону — ромби. Але також у моді смужка, клітина, рослинні візерунки.

Як носити сукню в холодний сезон і не мерзнути

Якщо раніше ви відмовлялися від покупки суконь на осінь-зиму через страх замерзнути в такому вбранні, то цього сезону в моді багато речей, які допоможуть додатково утеплитися і виглядати дуже стильно.

У 2022 році повернулися в моду теплі щільні колготки, які стилісти пропонують носити зі спідницями будь-якої довжини та крою. Ще один спосіб утеплити ноги — високі чоботи. Вони також у тренді. Такий образ дозволить вам почуватися тепло, комфортно та актуально.

У моді багатошаровість. А значить жилет, кардиган або джемпер поверх сукні не тільки допоможе зігрітися, а й зробить вбрання більш актуальним та стильним.

Ну а якщо згадати, що в списку наймодніших варіантів верхнього одягу цього року пальто і пуховики максі, то можна сміливо замовляти будь-яку сукню, що сподобалася, і не боятися вуличного холоду. А тепер до ІНТЕРТОПу за бажаною обновкою.

Там ви зможете замовити сукню, яка стане родзинкою вашого гардероба за найвигіднішою ціною. Товари доставляються по всій Україні за короткий термін.

Мода — річ невпинна, угнатися за якою немає сил. Але провідні дизайнери наголошують: краще не бігти за модою, а бути нею. Читай, які штани будуть в моді цієї осені.

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