Призрачные обещания или хорошее качество по низкой цене? Секреты популярности корейского ухода

Индустрия красоты постоянно развивается, придумывая более новые и быстрые результаты для поддержания красоты. В Украине все популярнее становятся косметические средства корейского производства.
Маски и сыворотки для лица, ВНА- и АНА-кислоты, средства по уходу за волосами и телом, патчи и масла для роста ресниц и бровей: перечислить всю продукцию корейского производства на украинских прилавках просто невозможно.
В чем секрет популярности корейского ухода, действительно ли он помогает и каким средствам отдавать предпочтение — разбираемся дальше.
На этот вопрос существует несколько ответов, и все они полностью объясняют причину такого ажиотажа вокруг корейской косметики в Европе.
Прежде всего, это внешний вид кореянок. Ведь девушки и женщины там сохраняют свою молодость на долгие годы. И действительно: в Корее уход за кожей лица является отдельным ритуалом большинства женщин, они тратят на это много времени.
Вторая причина — экзотические составляющие продукции, такие как слизь улиток, черная соя, морской укроп, икра, масло купуаса и другое. Большинство компонентов являются растительного происхождения и не тестируются на животных. Обычно аналогов корейской косметики посреди продукции Европы и США нет.
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К примеру, узнаваемый корейский бренд ухода за лицом Round Lab берет составляющие из растений, растущих на Корейском полуострове — сок березы, экстракт полыни, темную сою и другое.
Ну, а третье, это, конечно, относительно низкая цена за обещанный результат.
Ну, а третье, это, конечно, относительно низкая цена за обещанный результат.
Корейские производители косметики идут навстречу покупателям, производя качественные средства по доступным ценам, поэтому они лучше продаются, чем дорогие и известные европейские марки.
Но корейская косметика, как американская и европейская, делится на бюджетную и люксовую.
Качественная корейская косметика действительно помогает. Производители заботятся и работают над тем, чтобы эффект от средства был достигнут сразу.
Именно кореянки принесли в индустрию красоты десятиуровневый уход за кожей лица, где каждое последующее средство усиливает действие предыдущего.
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Трудно ответить, какая косметика лучше — корейская или европейская. Ведь здесь все зависит от вкуса, предпочтений и кожи. Но косметику разных рынков можно легко совмещать, используя несколько средств, которые тебе точно подойдут.
Кроме кожи, кореянки следят за здоровьем своих волос. Корейские средства часто дают не только визуальный эффект, но и предохраняют волос от сечения и ломкости.
Корейские бренды по уходу за волосами, например, Daeng Gi Meo Ri, могут решить многие проблемы. Главное — выбрать такой продукт, который тебе подойдет, и наслаждаться результатом!
Детальнее о правильном уходе за кожей лица и как его подобрать, мы писали в нашем другом материале.
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