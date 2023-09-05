Призрачные обещания или хорошее качество по низкой цене? Секреты популярности корейского ухода

Индустрия красоты постоянно развивается, придумывая более новые и быстрые результаты для поддержания красоты. В Украине все популярнее становятся косметические средства корейского производства.

Маски и сыворотки для лица, ВНА- и АНА-кислоты, средства по уходу за волосами и телом, патчи и масла для роста ресниц и бровей: перечислить всю продукцию корейского производства на украинских прилавках просто невозможно.

В чем секрет популярности корейского ухода, действительно ли он помогает и каким средствам отдавать предпочтение — разбираемся дальше.

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В чем секрет корейской косметики

На этот вопрос существует несколько ответов, и все они полностью объясняют причину такого ажиотажа вокруг корейской косметики в Европе.

Прежде всего, это внешний вид кореянок. Ведь девушки и женщины там сохраняют свою молодость на долгие годы. И действительно: в Корее уход за кожей лица является отдельным ритуалом большинства женщин, они тратят на это много времени.

Вторая причина — экзотические составляющие продукции, такие как слизь улиток, черная соя, морской укроп, икра, масло купуаса и другое. Большинство компонентов являются растительного происхождения и не тестируются на животных. Обычно аналогов корейской косметики посреди продукции Европы и США нет.

К примеру, узнаваемый корейский бренд ухода за лицом Round Lab берет составляющие из растений, растущих на Корейском полуострове — сок березы, экстракт полыни, темную сою и другое.

Ну, а третье, это, конечно, относительно низкая цена за обещанный результат.

Корейские производители косметики идут навстречу покупателям, производя качественные средства по доступным ценам, поэтому они лучше продаются, чем дорогие и известные европейские марки.

Но корейская косметика, как американская и европейская, делится на бюджетную и люксовую.

Действенная ли корейская косметика

Качественная корейская косметика действительно помогает. Производители заботятся и работают над тем, чтобы эффект от средства был достигнут сразу.

Именно кореянки принесли в индустрию красоты десятиуровневый уход за кожей лица, где каждое последующее средство усиливает действие предыдущего.

Уход за кожей с корейскими средствами

Гидрофильное масло. Пенка для умывания. Эксфолиант (энзимы или кислоты для очищения пор). Тонер. Эссенция. Серум. Тканевая маска. Крем под глаза. Крем для увлажнения. SPF или ночной крем.

Корейская косметика для волос

Трудно ответить, какая косметика лучше — корейская или европейская. Ведь здесь все зависит от вкуса, предпочтений и кожи. Но косметику разных рынков можно легко совмещать, используя несколько средств, которые тебе точно подойдут.

Кроме кожи, кореянки следят за здоровьем своих волос. Корейские средства часто дают не только визуальный эффект, но и предохраняют волос от сечения и ломкости.

Корейские бренды по уходу за волосами, например, Daeng Gi Meo Ri, могут решить многие проблемы. Главное — выбрать такой продукт, который тебе подойдет, и наслаждаться результатом!

Детальнее о правильном уходе за кожей лица и как его подобрать, мы писали в нашем другом материале.

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