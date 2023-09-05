Примарні обіцянки чи хороша якість за низьку ціну? Секрети популярності корейського догляду

Індустрія краси невпинно розвивається, вигадуючи новіші та швидші на результат засоби для підтримки краси. В Україні дедалі популярнішими стають косметичні засоби корейського виробництва.

Маски та сироватки для обличчя, ВНА- та АНА-кислоти, засоби з догляду за волоссям й тілом, патчі та олійки для росту вій і брів: перерахувати всю продукцію корейського виробництва на українських прилавках просто неможливо.

У чому секрет популярності корейського догляду, чи справді він дієвий та яким засобам надавати перевагу — розбираємося далі.

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У чому секрет корейської косметики

На це запитання існує кілька відповідей, і всі вони цілком пояснюють причину такого ажіотажу навколо корейської косметики у Європі.

Перш за все, це зовнішній вигляд кореянок. Адже дівчата та жінки там зберігають свою молодість на довгі роки. Й справді: у Кореї догляд за шкірою обличчя є окремим ритуалом більшості жінок, вони витрачають на це чимало часу.

Друга причина — екзотичні складники продукції, такі як слиз равликів, чорна соя, морський кріп, ікра, олія купуасу та інше. Більшість компонентів — рослинного походження, засоби не тестуються на тваринах. Зазвичай аналогів корейської косметики серед продукції Європи та США немає.

Наприклад, відомий корейський бренд догляду за обличчям Round Lab використовує компоненти з рослин, що ростуть на Корейському півострові — сік берези, екстракт полину, чорну сою тощо.

Ну, а третє, це, звісно, відносно низька ціна за обіцяний результат.

Корейські виробники косметики йдуть назустріч покупцям, виготовляючи якісні засоби за доступними цінами, тому вони краще продаються за дорогі та відомі європейські марки.

Але корейська косметика, як і американська та європейська, ділиться на бюджетну та люксову.

Чи дієва корейська косметика

Якісна корейська косметика справді є дієвою. Виробники дбають та працюють над тим, щоб ефект від засобу був досягнутий одразу.

Саме кореянки принесли в індустрію краси десятирівневий догляд за шкірою обличчя, де кожен наступний засіб посилює дію попереднього.

Догляд за шкірою з корейськими засобами

Гідрофільна олійка. Пінка для вмивання. Ексфоліант (ензими або кислоти для очищення пор). Тонер. Есенція. Серум. Тканинна маска. Крем під очі. Крем для зволоження. SPF або нічний крем.

Корейська косметика для волосся

Важко відповісти, яка косметика є краща — корейська чи європейська. Адже тут все залежить від смаку, вподобань та самої шкіри. Та косметику різних ринків можна легко поєднувати, використовуючи кілька засобів, які тобі точно підійдуть.

Окрім шкіри, кореянки стежать за здоров’ям свого волосся. Корейські засоби часто дають не лише візуальний ефект, а й бережуть волосину від посічення та ламкості.

Корейські бренди догляду за волоссям, наприклад, Daeng Gi Meo Ri, можуть розв’язати багато проблем. Головне — обрати такий продукт, який точно тобі підійде, та насолоджуватися результатом!

Детальніше про правильний догляд за шкірою обличчя та як його підібрати, ми писали в нашому іншому матеріалі.

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