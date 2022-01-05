Коронавирус: статистика по Украине и бустерная вакцинация для пожилых людей

Чтобы чувствовать себя в безопасности, следует знать о ситуации вокруг. В условиях пандемии Вікна ежедневно предоставляют сведения о количестве больных коронавирусом и важные факты о заболеваемости.

За прошедшие сутки в Украине обнаружили 4571 больного Covid-19, среди которых 210 — дети.

От последствий болезни умерло 273 украинца. 8439 человек выздоровели. Такие данные предоставляет Министерство здравоохранения Украины на утро среды, 5 января.

В то же время с начала пандемии коронавирусом в Украине заболели 3 682 659 человек, из них 3 491 793 выздоровели, еще 96 709 — летальные случаи.

Украина вводит бустерную вакцинацию для пожилых людей

Это будет касаться людей в возрасте 60+.

Мы разрешили бустерную дозу вакцины от Covid-19 для людей старше 60 лет, независимо от того, какой вакциной они прививались.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Получить бустерную дозу вакцины можно, по меньшей мере, через шесть месяцев после последней. Оптимальным периодом будет шесть-девять месяцев.

Как это будет происходить

Предпочтение будут отдавать мРНК-вакцинам — Moderna или Comirnaty/Pfizer, независимо от того, какой вакциной был привит человек.

При отсутствии мРНК-вакцин бустерную дозу можно сделать другой вакциной согласно разрешенным в Украине схемам.

После получения бустерной дозы действие Covid-сертификата будет продлено.

А если вы заметили у себя симптомы Covid-19, предлагаем узнать, что делать, если есть подозрение на коронавирус.