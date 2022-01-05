Коронавірус: статистика по Україні та бустерна вакцинація для людей похилого віку

Щоб почуватися в безпеці, варто бути обізнаним у ситуації довкола. В умовах пандемії Вікна щоденно надають зведення щодо кількості хворих на коронавірус в Україні та важливі факти про захворювання.

Протягом минулої доби в Україні виявили 4571 хворого на Covid-19, серед яких 210 — діти.

Від наслідків недуги померло 273 українців. 8439 осіб одужали. Такі дані надає Міністерство охорони здоров’я України станом на ранок середи, 5 січня.

Водночас від початку пандемії на коронавірус в Україні захворіло 3 682 659 осіб, з них 3 491 793 одужали, ще 96 709 — летальні випадки.

Україна вводить бустерну вакцинацію для людей похилого віку

Це стосуватиметься людей віком 60+.

Ми дозволили бустерну дозу вакцини проти Covid-19 для людей віком від 60 років, незалежно від того, якою вакциною вони щепилися.

Про це заявив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Отримати бустерну дозу вакцини можна щонайменше через шість місяців після останньої. Оптимальним періодом є шість-дев’ять місяців.

Як це відбуватиметься

Перевагу віддаватимуть мРНК-вакцинам — Moderna або Comirnaty/Pfizer, незалежно від того, якою вакциною була щеплена людина.

За відсутності мРНК-вакцин бустерну дозу можна зробити іншою вакциною згідно з дозволеними в Україні схемами.

Після отримання бустерної дози дія Covid-сертифіката буде продовжена.

А якщо ви помітили в себе симптоми Covid-19, пропонуємо дізнатися, що робити, якщо є підозра на коронавірус.