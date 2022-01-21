Коронавирус: статистика по Украине и чем Омикрон отличается от других штаммов

Чтобы чувствовать себя в безопасности, следует знать о ситуации вокруг. В условиях пандемии Вікна ежедневно предоставляют сведения о количестве больных коронавирусом в Украине и важные факты о заболевании.
За прошедшие сутки в Украине выявили 20 156 больных Covid-19, среди которых 2464 — дети.
От последствий недуга умерло 150 украинцев. 4486 человек выздоровели. Такие данные предоставляет Министерство здравоохранения Украины по состоянию на утро пятницы, 21 января.
В то же время с начала пандемии коронавирусом в Украине заболело 3 819 538 человек, из них 3 576 268 выздоровели, еще 98 993 — летальные случаи.
Этот вариант коронавируса имеет гораздо более короткий инкубационный период, а также им чаще инфицируются дети.
О важных отличиях Омикрона от других штаммов рассказал глава Министерства здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
Так, по его словам, у этого штамма:
Напомним, ранее мы рассказывали об упрощении процедуры детской вакцинации против Covid-19.
Теперь, чтобы сделать прививку ребенку 12-17 лет, родителям достаточно просто записать его в любой пункт или центр прививки.