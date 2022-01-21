Коронавирус: статистика по Украине и чем Омикрон отличается от других штаммов

Чтобы чувствовать себя в безопасности, следует знать о ситуации вокруг. В условиях пандемии Вікна ежедневно предоставляют сведения о количестве больных коронавирусом в Украине и важные факты о заболевании.

За прошедшие сутки в Украине выявили 20 156 больных Covid-19, среди которых 2464 — дети.

От последствий недуга умерло 150 украинцев. 4486 человек выздоровели. Такие данные предоставляет Министерство здравоохранения Украины по состоянию на утро пятницы, 21 января.

В то же время с начала пандемии коронавирусом в Украине заболело 3 819 538 человек, из них 3 576 268 выздоровели, еще 98 993 — летальные случаи.

Штамм Омикрон: в Минздраве назвали важные отличия

Этот вариант коронавируса имеет гораздо более короткий инкубационный период, а также им чаще инфицируются дети.

О важных отличиях Омикрона от других штаммов рассказал глава Министерства здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Так, по его словам, у этого штамма:

значительно более короткий инкубационный период . По предварительным данным, он составляет от 2 до 5 дней, передается в 7 раз быстрее , по сравнению с циркулирующим ранее штаммом Дельта;

. По предварительным данным, он составляет от 2 до 5 дней, , по сравнению с циркулирующим ранее штаммом Дельта; заболевший человек может заразить других уже в первые сутки после инфицирования;

после инфицирования; при этом штамме значительно чаще возникает боль в горле (в 53% случаев против 34% для Дельты), но авторы проведенных исследований отмечают, что боль в горле нельзя считать специфическим симптомом именно Омикрона;

по сравнению с предыдущими штаммами Омикроном стали чаще болеть дети.

Напомним, ранее мы рассказывали об упрощении процедуры детской вакцинации против Covid-19.

Теперь, чтобы сделать прививку ребенку 12-17 лет, родителям достаточно просто записать его в любой пункт или центр прививки.