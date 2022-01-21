Коронавірус: статистика по Україні та чим Омікрон відрізняється від інших штамів

Щоб почуватися в безпеці, варто бути обізнаним у ситуації довкола. В умовах пандемії Вікна щоденно надають зведення щодо кількості хворих на коронавірус в Україні та важливі факти про захворювання.
Протягом минулої доби в Україні виявили 20 156 хворих на Covid-19, серед яких 2464 — діти.
Від наслідків недуги померло 150 українців. 4486 осіб одужали. Такі дані надає Міністерство охорони здоров’я України станом на ранок п’ятниці, 21 січня.
Водночас від початку пандемії на коронавірус в Україні захворіло 3 819 538 осіб, з них 3 576 268 одужали, ще 98 993 — летальні випадки.
Цей варіант коронавірусу має значно коротший інкубаційний період, а також ним частіше інфікуються діти.
Про важливі відмінності Омікрону від інших штамів розповів голова Міністерства охорони здоров’я України Віктор Ляшко.
Так, за його словами, у цього штаму:
Нагадаємо, раніше ми розповідали про спрощення процедури дитячої вакцинації проти Covid-19.
Відтепер, щоб зробити щеплення дитині 12-17 років, батькам достатньо просто записати її до будь-якого пункту чи центру щеплення.