Коронавірус: статистика по Україні та чим Омікрон відрізняється від інших штамів

Щоб почуватися в безпеці, варто бути обізнаним у ситуації довкола. В умовах пандемії Вікна щоденно надають зведення щодо кількості хворих на коронавірус в Україні та важливі факти про захворювання.

Протягом минулої доби в Україні виявили 20 156 хворих на Covid-19, серед яких 2464 — діти.

Від наслідків недуги померло 150 українців. 4486 осіб одужали. Такі дані надає Міністерство охорони здоров’я України станом на ранок п’ятниці, 21 січня.

Водночас від початку пандемії на коронавірус в Україні захворіло 3 819 538 осіб, з них 3 576 268 одужали, ще 98 993 — летальні випадки.

Штам Омікрон: у МОЗ назвали важливі відмінності

Цей варіант коронавірусу має значно коротший інкубаційний період, а також ним частіше інфікуються діти.

Про важливі відмінності Омікрону від інших штамів розповів голова Міністерства охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Так, за його словами, у цього штаму:

значно коротший інкубаційний період . За попередніми даними, він становить від 2 до 5 днів, передається в 7 разів швидше , якщо порівняти зі штамом Дельта, що циркулював раніше;

. За попередніми даними, він становить від 2 до 5 днів, , якщо порівняти зі штамом Дельта, що циркулював раніше; хвора на цей штам людина може заразити інших вже у першу добу після інфікування;

після інфікування; значно частіше виникає біль у горлі (у 53% випадків проти 34% для Дельти), але автори проведених досліджень зазначають, що біль у горлі не можна вважати специфічним симптомом саме Омікрона;

порівнюючи з попередніми штамами, на Омікрон стали частіше хворіти діти.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про спрощення процедури дитячої вакцинації проти Covid-19.

Відтепер, щоб зробити щеплення дитині 12-17 років, батькам достатньо просто записати її до будь-якого пункту чи центру щеплення.