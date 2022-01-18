Коронавірус в Україні — актуальна статистика та спрощення процедури дитячої вакцинації

Щоб почуватися в безпеці, варто бути обізнаним у ситуації довкола. В умовах пандемії Вікна щоденно надають зведення щодо кількості хворих на коронавірус в Україні та важливі факти про захворювання.

Протягом минулої доби в Україні виявили 8558 хворих на Covid-19, серед яких 811 — діти.

Від наслідків недуги померло 188 українців. 5761 особа одужала. Такі дані надає Міністерство охорони здоров’я України станом на ранок вівторка, 18 січня.

Водночас від початку пандемії на коронавірус в Україні захворіло 3 768 088 осіб, з них 3 561 923 одужали, ще 98 549 — летальні випадки.

МОЗ спростило доступ дітей до вакцинації від Covid-19

Відтепер дітям від 12 років не потрібно отримувати всі рутинні щеплення перед вакцинацією проти Covid-19.

Щоб вакцинувати дитину 12-17 років від Covid-19, батькам достатньо просто записати її до будь-якого пункту чи центру щеплення.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Які документи потрібні

Свідоцтво про народження (для дітей 12-13 років).

Паспорт та ідентифікаційний код (для дітей 14-17 років).

Зверніть увагу, дітям до 14 років для вакцинації потрібно отримати згоду одного з батьків або опікуна. Після вакцинації можна згенерувати дитячий Covid-сертифікат.

Національний календар щеплень НЕ скасовується

Проведення рутинних щеплень захищає дитину від десяти інфекційних хвороб.

До 12 років включно діти мають пройти вакцинацію від:

гепатиту В (три дози, завершений курс вакцинації); туберкульозу (одна доза, завершений курс); кору, паротиту, краснухи (дві дози, завершений курс); дифтерії, правця (п’ять доз); кашлюка (чотири дози, завершений курс); поліомієліту (п’ять доз); хіб-інфекції (три дози, завершений курс).

У 14 років дитина має отримати шосту дозу від поліомієліту та завершити курс вакцинації, а у 16 — зробити щеплення від дифтерії та правця, яке в майбутньому треба повторювати щодесять років.

Нагадаємо, цьогоріч програма медичних гарантій запрацювала з 1 січня.

В Україні розширили медичні гарантії на 2022 рік на 34 млрд грн, тож українці можуть розраховувати на більшу кількість безоплатних послуг в поліклініках та лікарнях.