Медичні гарантії в Україні розширили: на що підуть бюджетні кошти у 2022 році

Програма медичних гарантій в Україні запрацювала вже з 1 січня, а не з квітня, як це було торік. Про це звітує Міністерство охорони здоров’я.

Бюджет програми цьогоріч розширили на 34 мільярди гривень, тож українці можуть розраховувати на більшу кількість безоплатних послуг в поліклініках та лікарнях.

Загалом на медичні гарантії в новому році уряд виділив 157,3 мільярди гривень.

Що входить до програми медичних гарантій-2022

Загалом державна програма передбачає 38 пакетів послуг.

Сюди відносимо чималу суму для фінансового захисту пацієнтів із коронавірусом, так звані “ковідні пакети”. Загалом цього року держава профінансує їх на 19,4 млрд гривень.

Ще більшу суму виділять на первинну медичну допомогу – понад 26 млрд гривень.

Не забули й про лікування хворих на серцево-судинні захворювання. Зокрема, програма медгарантій передбачає виділення 4,8 млрд гривень на лікування пріоритетних хвороб серця і судин (як-от інфарктів та інсультів).

А на лікування онкологічних захворювань в цьому році виділять більш як 8 млрд гривень.

Які ще пакети додалися до медичних гарантій

Серед новацій – пакет за назвою “Хірургічні операції дорослим і дітям в умовах стаціонару одного дня”, а ще – пакет, який опікується роботою інфекційних закладів та відділень. На останній з бюджету виділять 2,5 млрд гривень.

Доступні ліки

Державна програма реімбурсації ліків також працюватиме для українців. “Доступними” (тобто безкоштовними за програмою) для українців стануть препарати для лікування хвороби Паркінсона, а також хронічного обструктивного захворювання легень.

Не забули урядовці й про відшкодування вартості інсулінів – загалом цей напрямок профінансують на 4,6 млрд грн.

А ми нагадуємо, що ліки варто приймати виключно за направленням лікарів. І навіть перед вживанням вітамінів краще порадитися з фахівцем. Читай більше про користь та шкоду вітамінів і БАДів.