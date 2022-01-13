Здоровье и красота

Медицинские гарантии в Украине расширили: на что пойдут бюджетные средства в 2022 году

Мария Беляева, выпускающий редактор сайта 13 января 2022, 15:00
Поліклініка, лікарі

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