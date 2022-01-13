Медицинские гарантии в Украине расширили: на что пойдут бюджетные средства в 2022 году

Программа медицинских гарантий в Украине заработала уже с 1 января, а не с апреля, как это было в прошлом году. Об этом отчитывается Министерство здравоохранения.

Бюджет программы в этом году расширили на 34 миллиарда гривен, поэтому украинцы могут рассчитывать на большее количество безоплатных услуг в поликлиниках и больницах.

В целом на медицинские гарантии в новом году правительство выделило 157,3 миллиарда гривен.

Что входит в программу медицинских гарантий-2022

В общей сложности государственная программа предусматривает 38 пакетов услуг.

В частности, немалая сумма предусмотрена на финансовую защиту пациентов, больных коронавирусом, так называемые “ковидные пакеты”. В этом году государство профинансирует их на 19,4 млрд гривен.

Еще большую сумму выделят на первичную медицинскую помощь – более 26 млрд гривен.

Не забыли и о лечении больных сердечно-сосудистыми заболеваниями. Программа медгарантий на 2022 год предусматривает выделение 4,8 млрд гривен на лечение приоритетных болезней сердца и сосудов (например, инфарктов и инсультов).

А на лечение онкологических заболеваний в этом году выделят более 8 млрд гривен.

Какие еще пакеты добавили в состав медгарантий

Среди новаций — пакет под названием “Хирургические операции взрослым и детям в условиях стационара одного дня”, а еще — пакет, который поддерживает работу инфекционных учреждений и отделений. На последний из бюджета будет выделено 2,5 млрд гривен.

Программа “Доступные лекарства”

Государственная программа реимбурсации лекарств также продолжит работать в 2022 году. “Доступными” (т.е. бесплатными по программе) для украинцев станут препараты для лечения болезни Паркинсона и хронического обструктивного заболевания легких.

Не забыли чиновники и о возмещении стоимости инсулинов – в целом это направление будет профинансировано на 4,6 млрд грн.

А мы напоминаем, что лекарства следует принимать исключительно по рекомендации врача. И даже перед употреблением витаминов лучше посоветоваться со специалистом. Читай больше о пользе и вреде витаминов и БАДов.