Коронавирус в Украине — актуальная статистика и упрощение процедуры детской вакцинации

Чтобы чувствовать себя в безопасности, следует знать о ситуации вокруг. В условиях пандемии Вікна ежедневно предоставляют сведения о количестве больных коронавирусом в Украине и важные факты о заболевании.

За прошедшие сутки в Украине выявили 8558 больных Covid-19, среди которых 811 — дети.

От последствий недуга умерло 188 украинцев. 5761 человек выздоровел. Такие данные предоставляет Министерство здравоохранения Украины по состоянию на утро вторника, 18 января.

В то же время с начала пандемии коронавирусом в Украине заболело 3 768 088 человек, из них 3 561 923 выздоровели, еще 98 549 — летальные случаи.

Минздрав упростил доступ детей к вакцинации от Covid-19

Теперь детям от 12 лет не нужно получать все рутинные прививки перед вакцинацией против Covid-19.

Чтобы вакцинировать ребенка 12-17 лет от Covid-19, родителям достаточно просто записать его в любой пункт или центр прививки.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Какие документы нужны

Свидетельство о рождении (для детей 12-13 лет).

Паспорт и идентификационный код (детям 14-17 лет).

Обратите внимание, детям до 14 лет для вакцинации нужно получить согласие родителя или опекуна. После вакцинации можно сгенерировать детский Covid-сертификат.

Национальный календарь прививок НЕ отменяется

Проведение рутинных прививок защищает ребенка от десяти инфекционных заболеваний.

До 12 лет дети должны пройти вакцинацию от:

гепатита В (три дозы, завершенный курс вакцинации); туберкулеза (одна доза, завершенный курс); кори, паротита, краснухи (две дозы, завершенный курс); дифтерии, столбняка (пять доз); коклюша (четыре дозы, завершенный курс); полиомиелита (пять доз); хиб-инфекции (три дозы, завершенный курс).

В 14 лет ребенок должен получить шестую дозу от полиомиелита и завершить курс вакцинации, а в 16 — сделать прививку от дифтерии и столбняка, которую в будущем нужно повторять каждые десять лет.

Напомним, в этом году программа медицинских гарантий заработала с 1 января.

В Украине расширили медицинские гарантии на 2022 год на 34 млрд грн, поэтому украинцы могут рассчитывать на большее количество бесплатных услуг в поликлиниках и больницах.