Коронавирус в Украине — актуальная статистика и упрощение процедуры детской вакцинации

Чтобы чувствовать себя в безопасности, следует знать о ситуации вокруг. В условиях пандемии Вікна ежедневно предоставляют сведения о количестве больных коронавирусом в Украине и важные факты о заболевании.
За прошедшие сутки в Украине выявили 8558 больных Covid-19, среди которых 811 — дети.
От последствий недуга умерло 188 украинцев. 5761 человек выздоровел. Такие данные предоставляет Министерство здравоохранения Украины по состоянию на утро вторника, 18 января.
В то же время с начала пандемии коронавирусом в Украине заболело 3 768 088 человек, из них 3 561 923 выздоровели, еще 98 549 — летальные случаи.
Теперь детям от 12 лет не нужно получать все рутинные прививки перед вакцинацией против Covid-19.
Чтобы вакцинировать ребенка 12-17 лет от Covid-19, родителям достаточно просто записать его в любой пункт или центр прививки.
Чтобы вакцинировать ребенка 12-17 лет от Covid-19, родителям достаточно просто записать его в любой пункт или центр прививки.
Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Обратите внимание, детям до 14 лет для вакцинации нужно получить согласие родителя или опекуна. После вакцинации можно сгенерировать детский Covid-сертификат.
Проведение рутинных прививок защищает ребенка от десяти инфекционных заболеваний.
В 14 лет ребенок должен получить шестую дозу от полиомиелита и завершить курс вакцинации, а в 16 — сделать прививку от дифтерии и столбняка, которую в будущем нужно повторять каждые десять лет.
Напомним, в этом году программа медицинских гарантий заработала с 1 января.
В Украине расширили медицинские гарантии на 2022 год на 34 млрд грн, поэтому украинцы могут рассчитывать на большее количество бесплатных услуг в поликлиниках и больницах.