Коронавирус: статистика по Украине и что известно о новом гибриде коронавируса Дельтакрон

Чтобы чувствовать себя в безопасности, следует знать о ситуации вокруг. В условиях пандемии Вікна ежедневно предоставляют сведения о количестве больных коронавирусом и важные факты о заболеваемости.

За прошедшие сутки в Украине обнаружили 5429 больных Covid-19, среди которых 306 — дети.

От последствий болезни умерли 219 украинцев. Еще 7761 человек выздоровел.

Такие данные предоставляет Министерство здравоохранения Украины на утро вторника, 11 января.

Вместе с тем с начала пандемии коронавирусом в Украине заболели 3 709 871 человек, из них 3 522 547 выздоровели, еще 97 544 — летальные случаи.

Опасный Дельтакрон: что известно о новом-штамме Covid-19

Пока человечество с надеждой на завершение пандемии ковида праздновало Новый год и Рождество, вирус не сдавал позиции. Ученые из разных стран сообщили о появлении сразу двух новых штаммов Covid-19, рассказывает Утро в Большом Городе.

Так, сейчас по Кипру распространяется Дельтакрон. В это сложно поверить, но мутант сочетает в себе черты сразу двух опасных штаммов коронавируса — смертоносной Дельты из Индии и сверхзаразного Омикрона из Южной Африки.

По словам ученых, этот вариант вируса встречается именно у попавших в больницу пациентов. Однако сейчас не хватает данных, чтобы утверждать, что Дельтакрон увеличит количество госпитализаций с Covid-19.

В то же время на юге Франции был обнаружен новый штамм коронавируса под названием IHU. Специалисты отмечают, что он попал в Европу из Камеруна и якобы представляет невиданную по сей день опасность, ведь включает не менее 46 мутаций.

Для сравнения, у южноафриканского Омикрона нашли около 30 значимых мутаций.

Однако, несмотря на громкие заголовки в СМИ, паниковать пока не стоит, говорят исследователи. Дело в том, что камерунский вариант ковида, который французские ученые представляют как что-то новое, на самом деле обнаружили в Африке еще в сентябре 2021-го.

И с тех пор масштабных вспышек заболевания именно из-за этого штамма до сих пор не произошло.

Заметили у себя симптомы коронавируса? Тогда советуем почитать, что делать, если заподозрили у себя Covid-19.