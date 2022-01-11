Коронавірус: статистика по Україні та що відомо про новий гібрид коронавірусу Дельтакрон

Щоб почуватися в безпеці, варто бути обізнаним у ситуації довкола. В умовах пандемії Вікна щоденно надають зведення щодо кількості хворих на коронавірус в Україні та важливі факти про захворювання.

Протягом минулої доби в Україні виявили 5429 хворих на Covid-19, серед яких 306 — діти.

Від наслідків недуги померло 219 українців. 7761 особа одужала. Такі дані надає Міністерство охорони здоров’я України станом на ранок вівторка, 11 січня.

Водночас від початку пандемії на коронавірус в Україні захворіло 3 709 871 особа, з них 3 522 547 одужали, ще 97 544 — летальні випадки.

Загрозливий Дельтакрон: що відомо про штам-мутант Covid-19

Поки людство з надією на завершення пандемії ковіду святкувало Новий рік і Різдво, вірус не здавав позиції.

Науковці з різних країн повідомили про появу одразу двох нових штамів Covid-19, розповідає Ранок у Великому Місті.

Так, наразі Кіпром шириться Дельтакрон. У це складно повірити, але мутант поєднує в собі риси одразу двох небезпечних штамів коронавірусу — смертоносної Дельти з Індії та надзаразного Омікрона з Південної Африки.

За словами вчених, цей варіант вірусу зустрічається саме в ушпиталених пацієнтів. Однак нині бракує даних, щоб стверджувати, що Дельтакрон збільшить кількість госпіталізацій з Covid-19.

Водночас на півдні Франції виявили новий штам коронавірусу під назвою IHU. Фахівці зазначають, що він потрапив до Європи з Камеруну й нібито становить небачену донині небезпеку, адже містить щонайменше 46 мутацій.

Для порівняння, в південноафриканського Омікрона знайшли близько 30 значимих мутацій.

Однак, попри гучні заголовки у ЗМІ, панікувати не час, наголошують дослідники. Річ у тім, що камерунський варіант ковіду, який французькі науковці подають як щось нове, насправді виявили в Африці ще у вересні 2021-го.

І з того часу масштабних спалахів захворювання саме через цей штам досі не відбулося.

Помітили у себе симптоми коронавірусу? Тоді радимо почитати, що робити, коли запідозрили в себе Covid-19.