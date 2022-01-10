Коронавирус: статистика по Украине и каким народным методом нельзя “сбивать” температуру

Чтобы чувствовать себя в безопасности, следует знать о ситуации вокруг. В условиях пандемии Вікна ежедневно предоставляют сведения о количестве больных коронавирусом и важные факты о заболеваемости.

За прошедшие сутки в Украине обнаружили 1969 больных Covid-19, среди которых 94 — дети.

От последствий болезни умерли 86 украинцев. Еще 3517 человек выздоровели.

Такие данные предоставляет Министерство здравоохранения Украины на утро понедельника, 10 января.

Вместе с тем с начала пандемии коронавирусом в Украине заболели 3 704 442 человека, из них 3 514 786 выздоровели, еще 97 325 — летальные случаи.

Каждый из нас хоть раз болел и страдал от высокой температуры тела, а иногда и лихорадки. И практически каждый пытался ее “сбить”.

Народных средств понижения температуры тела очень много. Например, с давних времен у нас практикуют протирание кожи водкой или спиртом.

Однако, как отмечают в Минздраве, лечить таким способом лихорадку нет смысла (если температура не слишком высокая).

Ведь он не только неэффективен, но и опасен.

Почему обтирание спиртом не работает?

После нанесения на кожу спирт начинает быстро испаряться. Это сразу вызывает ощущение охлаждения, которое может стать долгожданным облегчением, если у вас жар.

Однако такое охлаждение тела является лишь ощущением. Оно временно снижает температуру кожных покровов, но внутренняя температура тела при этом не уменьшается.

Чем опасно это народное средство?

Обтирание спиртом может вызвать озноб и дрожь. Именно так организм сигнализирует, что вам очень холодно. Следовательно, он будет вынужден повышать общую температуру, чтобы преодолеть эти симптомы.

Особенно опасна эта процедура для детей. Поскольку спирт достаточно токсичный и способен проникать через кожу.

Кожа у детей очень нежная, поэтому контакт со спиртом может вызвать ожоги, а также дерматиты или аллергические реакции.

К тому же, как отмечают в Минздраве, не каждую лихорадку нужно лечить специализированно.

Повышенная температура тела — это попытка убить возбудителя болезни. Так иммунная система пытается бороться с инфекцией (в это время формируются антитела).

Поэтому, если температура не вызывает у вас или вашего ребенка дискомфорта и ниже определенного порога (38,5 ˚С), то специально снижать ее не нужно.

Лучше пить достаточно чистой воды комнатной температуры. Так организм не будет обезвожен и сможет выработать достаточно пота для естественного охлаждения тела.

Если же температура выше порогового значения или вы чувствуете себя плохо, лучше обратитесь к семейному врачу. Он посоветует, какое лекарство и в какой дозировке использовать для понижения температуры.

А если ваш семейный врач уволился, мы расскажем, как выбрать нового специалиста.