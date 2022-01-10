Здоров'я та краса

Коронавірус: статистика по Україні та яким народним методом не можна “збивати” температуру

Ніна Гербич, редакторка сайту 10 Січня 2022, 10:45
Коронавірус 10 січня: статистика захворювань COVID-19 в Україні
Фото: Unsplash

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