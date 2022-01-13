Коронавирус: статистика по Украине и какой прогноз по Омикрону дали ученые

Чтобы чувствовать себя в безопасности, следует знать о ситуации вокруг. В условиях пандемии Вікна ежедневно предоставляют сведения о количестве больных коронавирусом и важные факты о заболеваемости.

За прошедшие сутки в Украине обнаружили 10 046 больных Covid-19, среди которых 590 — дети.

От последствий болезни умер 191 украинец. Еще 7202 человека выздоровели.

Такие данные предоставляет Министерство здравоохранения Украины на утро четверга, 13 января.

Вместе с тем с начала пандемии коронавирусом в Украине заболели 3 727 034 человек, из них 3 537 826 выздоровели, еще 97 928 — летальные случаи.

Новый пик заболеваемости Covid-19 в Украине из-за Омикрона:

В Украине начинается новая волна коронавируса из-за Омикрона. Такой прогноз озвучили в Национальной академии наук.

По данным ученых, количество положительных тестов на Covid-19 по сравнению с декабрем уже выросло на 40%. Кроме того, за последние несколько дней в больницы стали чаще поступать люди в возрасте до 35 лет.

Ученые уверены, что Украина следует тенденциям стран Восточной Европы (Чехия, Румыния, Болгария) с небольшой задержкой во времени. Сам пик волны они ожидают в феврале.

— Поскольку начало новой волны пришлось на праздничный период, что традиционно приводит к аномалиям в данных, сейчас трудно оценить и спрогнозировать реальную скорость распространения эпидемии, — объяснили в НАН Украины.

Ученые отметили, что согласно данным о заразности штамма и показателях заболеваемости ряда стран мира, можно ожидать более стремительного, чем когда-либо ранее, роста эпидемических показателей.

Также существенно повлиять на динамику эпидемии могут открытие школ после каникул и сезонность.

К слову, сейчас в мире обнаружено почти три миллиона инфицированных Омикроном — это максимум за все время пандемии. Беспрецедентные показатели заболеваемости во Франции и Италии, где в сутки прибавляются сотни тысяч зараженных.

В свою очередь в Украине ежедневно выявляют в среднем до 4540 новых случаев инфицирования ковидом. А среднее количество смертельных случаев составляет 158 в сутки.

Напомним, ранее мы рассказывали о введении бустерной дозы против Covid-19 для всех совершеннолетних вакцинированных украинцев.