Коронавірус: статистика по Україні та який прогноз щодо Омікрону дали науковці

Щоб почуватися в безпеці, варто бути обізнаним у ситуації довкола. В умовах пандемії Вікна щоденно надають зведення щодо кількості хворих на коронавірус в Україні та важливі факти про захворювання.

Протягом минулої доби в Україні виявили 10 046 хворих на Covid-19, серед яких 590 — діти.

Від наслідків недуги помер 191 українець. 7202 осіб одужали. Такі дані надає Міністерство охорони здоров’я України станом на ранок четверга, 13 січня.

Водночас від початку пандемії на коронавірус в Україні захворіло 3 727 034 осіб, з них 3 537 826 одужали, ще 97 928 — летальні випадки.

Новий пік захворюваності Covid-19 в Україні через Омікрон:

В Україні починається нова хвиля коронавірусу через Омікрон. Такий прогноз озвучили в Національній академії наук.

За даними вчених, кількість позитивних тестів на Covid-19 у порівнянні із груднем уже зросла на 40%. Крім того, за останні кілька днів до лікарень почали частіше потрапляти люди віком до 35 років.

Науковці певні, що Україна слідує тенденціям країн Східної Європи (Чехія, Румунія, Болгарія) з невеликою затримкою у часі. Сам пік хвилі вони очікують у лютому.

— Оскільки початок нової хвилі припав на святковий період, що традиційно призводить до аномалій в даних, то зараз важко оцінити та спрогнозувати реальну швидкість поширення епідемії, — пояснили у НАН України.

Науковці зазначили, що згідно з даними про заразність штаму та показників захворюваності низки країн світу, можна очікувати стрімкішого, ніж будь-коли раніше, зростання епідемічних показників.

Також суттєво вплинути на динаміку епідемії можуть відкриття шкіл після канікул та сезонність.

До слова, нині у світі виявлено майже три мільйони інфікованих Омікроном — максимум за весь час пандемії. Безпрецедентні показники захворюваності у Франції та Італії, де додаються сотні тисяч заражених за добу.

Натомість в Україні щодня виявляють у середньому до 4540 нових випадків інфікування ковідом. А середня кількість смертельних випадків становить 158 на добу.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про введення бустерної дози проти Covid-19 для усіх повнолітніх вакцинованих українців.