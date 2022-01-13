Здоров'я та краса

Коронавірус: статистика по Україні та який прогноз щодо Омікрону дали науковці

Ніна Гербич, редакторка сайту 13 Січня 2022, 10:20
Коронавірус 13 січня: статистика захворювань COVID-19 в Україні
Фото: Pexels

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