Коронавирус: статистика по Украине и когда ожидать сертификат о бустерной прививке

Чтобы чувствовать себя в безопасности, следует знать о ситуации вокруг. В условиях пандемии Вікна ежедневно предоставляют сведения о количестве больных коронавирусом и важные факты о заболеваемости.

За прошедшие сутки в Украине обнаружили 6632 больных Covid-19, среди которых 240 — дети.

От последствий болезни умерли 187 украинцев. Еще 9121 человек выздоровел.

Такие данные предоставляет Министерство здравоохранения Украины на утро четверга, 6 января.

Вместе с тем с начала пандемии коронавирусом в Украине заболели 3 689 291 человек, из них 3 500 914 выздоровели, еще 96 896 — летальные случаи.

Чтобы обезопасить себя и родных, нужно вакцинироваться. За прошлый год значительное количество украинцев получили прививку от Covid-19, однако старшее поколение все еще находилось в зоне риска.

Но недавно в Украине объявили о введении бустерной дозы для пожилых людей.

Бустерная вакцинация — когда ожидать сертификат

Украинцы, которые вакцинировались бустерной дозой против Covid-19, смогут получить сертификат об иммунизации в конце января. Об этом сообщили в Минздраве.

Чтобы получить новый цифровой документ, достаточно отправить запрос на портале или в приложении Дія не раньше последних чисел января после прививки.

До появления нового документа вакцинированные бустерной дозой могут использовать зеленый сертификат о полной вакцинации.

Порядок создания сертификата ничем не будет отличаться от того, как создаются Covid-сертификаты после выздоровления или вакцинации, — отметили в ведомстве.

Срок действия нового сертификата — 270 дней.

Его можно получить по месту прививки или у семейного врача. Этот документ, как и Covid-сертификат, будет действительным 270 дней.

Отметим, что пока в Украине вводят бустерную дозу вакцины для людей старше 60 лет. А как это будет работать, читайте в нашем материале.