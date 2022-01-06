Коронавірус: статистика по Україні та коли чекати на сертифікат про бустерне щеплення

Щоб почуватися в безпеці, варто бути обізнаним у ситуації довкола. В умовах пандемії Вікна щоденно надають зведення щодо кількості хворих на коронавірус в Україні та важливі факти про захворювання.

Протягом минулої доби в Україні виявили 6632 хворих на Covid-19, серед яких 240 — діти.

Від наслідків недуги померло 187 українців. 9121 особа одужала. Такі дані надає Міністерство охорони здоров’я України станом на ранок четверга, 6 січня.

Водночас від початку пандемії на коронавірус в Україні захворіло 3 689 291 особа, з них 3 500 914 одужали, ще 96 896 — летальні випадки.

Щоб убезпечити себе та рідних, необхідно вакцинуватися. За минулий рік значна кількість українців отримали щеплення проти Covid-19, однак старше покоління все ще перебувало у зоні ризику.

Тому нещодавно в Україні оголосили про введення бустерної дози для людей похилого віку.

Бустерне щеплення — коли чекати на сертифікат

Українці, які вакцинувалися бустерною дозою проти Covid-19, зможуть отримати сертифікат про імунізацію наприкінці січня. Про це повідомили у МОЗ.

Щоб отримати новий цифровий документ, достатньо надіслати запит на порталі чи у застосунку Дія не раніше останніх чисел січня після щеплення.

До появи нового документа вакциновані бустерною дозою зможуть користуватися зеленим сертифікатом про повну вакцинацію.

Порядок створення сертифіката нічим не відрізнятиметься від того, як створюються Covid-сертифікати на підставі одужання чи вакцинації, — зазначили у відомстві.

Термін дії нового сертифіката — 270 днів.

Його можна отримати за місцем щеплення або у сімейного лікаря. Цей документ, як і Covid-сертифікат, буде чинним 270 днів.

Зауважимо, що поки в Україні вводять бустерну дозу вакцини для людей віком від 60 років. А як це працюватиме, читайте у нашому матеріалі.