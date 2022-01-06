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Коронавірус: статистика по Україні та коли чекати на сертифікат про бустерне щеплення

06 Січня 2022, 10:35
Коронавірус 6 січня: статистика захворювань COVID-19 в Україні
Фото: Unsplash

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