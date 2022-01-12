Коронавирус: статистика по Украине и почему пластиковые маски не защищают от Covid-19

Чтобы чувствовать себя в безопасности, следует знать о ситуации вокруг. В условиях пандемии Вікна ежедневно предоставляют сведения о количестве больных коронавирусом и важные факты о заболеваемости.

За прошедшие сутки в Украине обнаружили 7117 больных Covid-19, среди которых 409 — дети.

От последствий болезни умерло 193 украинца. Еще 8077 человек выздоровел.

Такие данные предоставляет Министерство здравоохранения Украины на утро среды, 12 января.

Вместе с тем с начала пандемии коронавирусом в Украине заболели 3 716 988 человек, из них 3 530 624 выздоровели, еще 97 737 — летальные случаи.

Ежедневно можно увидеть, как работники сферы обслуживания, кафе, ресторанов, гостиниц предоставляют свои услуги в пластиковых прозрачных масках.

На самом деле, как отмечают в Минздраве, ничего общего со средством индивидуальной защиты они не имеют.

Иллюзия защиты: почему пластиковые маски неэффективны?

О пластиковых прозрачных “масках” не упоминается ни в одном документе, регулирующем противоэпидемические правила.

Поскольку они не закрывают нос и рот, в отличие от защитных медицинских масок или респираторов.

Поэтому фактически люди, использующие такие маски, не имеют никакого эффективного средства индивидуальной защиты.

Это связано с тем, что они не плотно прилегают к лицу, а соответственно не защищают от инфицирования других и не защищают от заражения того, кто носит пластиковую маску.

Сейчас мы все должны использовать средства индивидуальной защиты. Эффективные маски защищают организм от вирусов, однако могут вызвать раздражение кожи, усиленную сыпь и акне.

Советами, как избежать проблем с кожей после ношения маски, поделились дерматолог и косметолог.