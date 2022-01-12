Коронавірус: статистика по Україні та чому пластикові маски не захищають від Covid-19

Щоб почуватися в безпеці, варто бути обізнаним у ситуації довкола. В умовах пандемії Вікна щоденно надають зведення щодо кількості хворих на коронавірус в Україні та важливі факти про захворювання.

Протягом минулої доби в Україні виявили 7117 хворих на Covid-19, серед яких 409 — діти.

Від наслідків недуги померло 193 українців. 8077 осіб одужали. Такі дані надає Міністерство охорони здоров’я України станом на ранок середи, 12 січня.

Водночас від початку пандемії на коронавірус в Україні захворіло 3 716 988 осіб, з них 3 530 624 одужали, ще 97 737 — летальні випадки.

Чи не щодня можна побачити, як працівники сфери обслуговування, кафе, ресторанів, готелів надають свої послуги у пластикових прозорих масках.

Насправді, як зазначають у МОЗ, нічого спільного із засобом індивідуального захисту вони не мають.

Ілюзія захисту: чому пластикові маски неефективні?

Про пластикові прозорі “маски” не згадується в жодному документі, що регулює протиепідемічні правила. Оскільки вони не закривають повністю ніс та рот, на відміну від захисних медичних масок чи респіраторів.

Тому фактично, люди, які використовують такі маски, не мають жодного ефективного засобу індивідуального захисту.

Це пов’язано з тим, що вони не щільно прилягають до обличчя, а, відповідно, не захищають від інфікування інших та не убезпечують від зараження того, хто носить пластикову маску.

Нині ми всі мусимо використовувати засоби індивідуального захисту. Ефективні маски захищають організм від вірусів, однак можуть спричинити подразнення шкіри, посилене висипання та акне.

Порадами, як уникнути проблем зі шкірою після носіння маски, поділилися дерматолог та косметологиня.