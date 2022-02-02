Коронавирус: статистика по Украине и при каких симптомах пациенту необходима госпитализация

Чтобы чувствовать себя в безопасности, следует знать о ситуации вокруг. В условиях пандемии Вікна ежедневно предоставляют сведения о количестве больных коронавирусом в Украине и важные факты о заболевании.

За прошедшие сутки в Украине выявили 35 014 больных Covid-19, среди которых 4190 — дети.

От последствий недуга умерло 204 украинца. 9894 человека выздоровели. Такие данные предоставляет Министерство здравоохранения Украины по состоянию на утро среды, 2 февраля.

В то же время с начала пандемии коронавирусом в Украине заболело 4 130 277 человек, из них 3 641 474 выздоровели, еще 100 599 — летальные случаи.

При каких симптомах больному Covid-19 требуется стационарное лечение?

За прошедшие сутки украинцы 45 тысяч раз звонили на 103 по поводу Covid-19.

Для сравнения, до начала пандемии в среднем таких обращений насчитывалось около 24–25 тысяч.

В Минздраве поясняют, что рост количества вызовов скорых связан с началом новой волны коронавируса.

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Врачи отмечают, несмотря на то, что это еще не исторический максимум, когда в октябре на 103 в сутки звонили 55 тысяч раз, но все равно создает значительную нагрузку на бригады экстренной медпомощи и диспетчеров.

Именно поэтому они рассказывают, в каких случаях больному на ковид стоит вызвать скорую:

боль в грудной клетке;

утрудненное дыхание, одышка в состоянии покоя, наличие признаков дыхательной недостаточности;

сатурация с уровнем кислорода в крови менее 92%;

нарушение сознания;

другие признаки, угрожающие жизни и свидетельствующие о критическом состоянии человека.

Напомним, что с появлением первых признаков недуга следует обращаться к своему семейному врачу.

Ведь именно специалист, с которым подписана декларация, должен предоставить консультацию и определить, достаточно ли пациенту амбулаторного лечения.

Но, если ваш семейный врач уволился, Вікна объясняют, что делать в таком случае.