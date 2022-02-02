Коронавірус: статистика по Україні та за яких симптомів пацієнту необхідна госпіталізація

Щоб почуватися в безпеці, варто бути обізнаним у ситуації довкола. В умовах пандемії Вікна щоденно надають зведення щодо кількості хворих на коронавірус в Україні та важливі факти про захворювання.
Протягом минулої доби в Україні виявили 35 014 хворих на Covid-19, серед яких 4190 — діти.
Від наслідків недуги померло 204 українці. 9894 особи одужали. Такі дані надає Міністерство охорони здоров’я України станом на ранок середи, 2 лютого.
Водночас від початку пандемії на коронавірус в Україні захворіло 4 130 277 осіб, з них 3 641 474 одужали, ще 100 599 — летальні випадки.
Минулої доби українці 45 тисяч разів телефонували на 103 з приводу Covid-19.
Для порівняння, до початку пандемії у середньому таких звернень нараховувалось близько 24-25 тисяч.
У МОЗ пояснюють, зростання кількості викликів швидких пов’язане з початком нової хвилі коронавірусу.
Лікарі зазначають, хоча це ще не історичний максимум, коли у жовтні на 103 за добу телефонували 55 тисяч разів, але також створює значне навантаження на бригади екстреної меддопомоги та диспетчерів.
Саме тому вони розповідають, у яких випадках недужому на ковід варто викликати швидку:
Нагадаємо, що за перших ознаках недуги слід звертатися до свого сімейного лікаря. Адже саме фахівець, з яким підписана декларація, має надати консультацію та визначити, чи достатньо пацієнту амбулаторного лікування.
Проте якщо ваш сімейний лікар звільнився, Вікна пояснюють, що робити у такому разі.