Коронавирус: статистика по Украине и рекордные показатели заболеваемости в мире

Чтобы чувствовать себя в безопасности, следует знать о ситуации вокруг. В условиях пандемии Вікна ежедневно предоставляют сведения о количестве больных коронавирусом в Украине и важные факты о заболевании.

За прошедшие сутки в Украине выявили 22 026 больных Covid-19, среди которых 2865 — дети.

От последствий недуга умерло 78 украинцев. 4346 человек выздоровели. Такие данные предоставляет Министерство здравоохранения Украины по состоянию на утро понедельника, 31 января.

В то же время с начала пандемии коронавирусом в Украине заболело 4 064 495 человек, из них 3 622 745 выздоровели, еще 100 203 — летальные случаи.

Коронавирусные антирекорды в мире

Менее тяжелый, но очень заразный. Вспышка Омикрона не прекращается.

На днях в мире выявили более трех с половиной миллиона инфицированных — один из самых плохих показателей за все время пандемии.

Вместе с увеличением числа заболевших растет и число жертв Covid-19.

В США умирает по две-три тысячи человек, а это больше, чем в свое время от Дельты. При этом активность вакцинации среди населения ослабевает.

Против обязательных прививок протестуют и водители фур в Канаде. По местным правилам, вернувшись из Соединенных Штатов, они должны отбыть карантин.

Однако, по их мнению, такие меры мешают работать и создают кризис снабжения. Несмотря на то, что невакцинированными остаются около 15% дальнобойщиков, большинство из них все же сделали спасительный укол.

От Омикрона страдает и Россия, там обнаружили рекордное количество заражений. Только в прошлую пятницу ковид обнаружили почти у 100 тысяч новых пациентов.

Лидер по распространению недуга — Москва, где заболеваемость среди детей выросла в 14 раз.

Город активно дезинфицируют, но новые карантинные ограничения не вводят.

В то же время в Греции карантин ослабляют, людям разрешили посещать развлекательные заведения.

Случается, что в семье ковидом болеет только один человек, а другие чувствуют себя хорошо и имеют отрицательный тест.

Поэтому очень важно знать, как правильно помочь больному побороть недуг и не подцепить вирус самому. Для этого читай, как ухаживать за больным Covid-19, чтобы самому не заразиться.