Коронавірус: статистика по Україні та рекордні показники захворюваності у світі

Щоб почуватися в безпеці, варто бути обізнаним у ситуації довкола. В умовах пандемії Вікна щоденно надають зведення щодо кількості хворих на коронавірус в Україні та важливі факти про захворювання.

Протягом минулої доби в Україні виявили 22 026 хворих на Covid-19, серед яких 2865 — діти.

Від наслідків недуги померло 78 українців. 4346 осіб одужали. Такі дані надає Міністерство охорони здоров’я України станом на ранок понеділка, 31 січня.

Водночас від початку пандемії на коронавірус в Україні захворіло 4 064 495 осіб, з них 3 622 745 одужали, ще 100 203 — летальні випадки.

Коронавірусні антирекорди у світі

Менш тяжкий, але дуже заразний. Спалах Омікрону не припиняється.

Днями у світі виявили понад три з половиною мільйони інфікованих — один із найгірших показників за весь час пандемії.

Разом зі збільшенням кількості хворих зростає і кількість жертв Covid-19.

У США наразі помирає по дві-три тисячі людей, а це більше, ніж свого часу від Дельти. При цьому активність вакцинації серед населення слабшає.

Проти обов’язкових щеплень протестують і водії фур у Канаді. За місцевими правилами, повернувшись зі Сполучених Штатів, вони повинні відбути карантин.

Утім, на їхню думку, такі заходи заважають працювати та створюють кризу із постачанням. Хоча невакцинованими є близько 15% далекобійників, більшість із них таки свідомо зробили рятівний укол.

Від Омікрону потерпає і Росія, там виявили рекордну кількість заражень. Лише минулої п’ятниці ковід виявили ще у 100 тисяч пацієнтів.

Лідер із поширення недуги — Москва, де захворюваність серед дітей зросла у 14 разів.

Місто активно дезінфікують, але нових карантинних обмежень не вводять.

Натомість у Греції карантин послаблюють, людям дозволили відвідувати розважальні заклади.

Трапляється, що у родині на ковід нездужає лише одна людина, натомість інші почуваються добре і мають негативний тест.

Тому знати, як правильно допомогти хворому побороти недугу й не підчепити вірус самому, дуже важливо. Для цього читай, як доглядати за хворим на Covid-19, щоб самому не заразитися.