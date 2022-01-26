Коронавирус в Украине: новый рекорд заболеваемости и как защитить детей от Covid-19

Чтобы чувствовать себя в безопасности, следует знать о ситуации вокруг. В условиях пандемии Вікна ежедневно предоставляют сведения о количестве больных коронавирусом в Украине и важные факты о заболевании.

За прошедшие сутки в Украине выявили 24 321 больного Covid-19, среди которых 2809 — дети.

От последствий недуга умер 141 украинец. 5514 человек выздоровели. Такие данные предоставляет Министерство здравоохранения Украины по состоянию на утро среды, 26 января.

В то же время с начала пандемии коронавирусом в Украине заболело 3 913 809 человек, из них 3 596 715 выздоровели, еще 99 584 — летальные случаи.

Сейчас в Украине наблюдается повышение заболеваемости ковидом среди детей.

Из-за увеличения случаев заражения во многих регионах учебные заведения переходят на дистанционный формат обучения.

Как защитить ребенка от инфицирования Covid-19?

На сегодняшний день более 122 тысяч учеников и более трех тысяч учителей находятся на самоизоляции из-за подтвержденных случаев ковида в окружении. Также на самоизоляцию отправлено около шести тысяч классов.

Больше всего подтвержденных случаев заболевания среди детей выявлено в возрастной группе 10–14 лет — более 40%. Еще 26% приходятся на категорию 15–17 лет.

А за все время пандемии в Украине коронавирусом заболело 237 830 маленьких украинцев, информирует Минздрав.

Чтобы уберечь своего ребенка от заражения Covid-19, родителям следует учесть несколько простых советов:

Научите малыша правильно мыть руки.

Это нужно делать не менее 20 секунд, используя мыло. Также важно уделять внимание местам под ногтями, ведь там скапливается много грязи.

Чтобы помочь ребенку понять, достаточно ли времени он моет руки, разучите с ним стишок или песню продолжительностью 20-30 секунд. Поясните, что касаться лица немытыми руками — опасно.

Расскажите, как правильно заслонятся во время кашля и чихания.

Во время кашля и чихания нужно прикрываться салфеткой, после выбросить ее и вымыть руки. Объясните малышу, что таким образом можно предотвратить распространение вируса.

А если под рукой не оказалось носового платка, то во время чихания или кашля можно прикрываться локтем.

Объясните ребенку, когда нужно носить защитную маску.

Расскажите малышу, что защитную маску нужно использовать не только в школе, но и во всех других общественных местах.

Учтите, что в Украине дети с 12 лет должны пользоваться защитными масками в общественных местах.

Она должна плотно прилегать к коже, закрывая нос и рот. А менять ее нужно каждые два часа и тогда, когда она стала влажной.

Попросите ребенка соблюдать дистанцию ​​в общественных местах.

Если ребенок заболел, оставьте его дома даже при наличии так называемых легких признаков вирусного заболевания.

Внимательно следите за симптомами, проконсультируйтесь с семейным врачом. Если в семье несколько малышей, старайтесь держать больных и здоровых детей порознь.

Кроме этих рекомендаций, уменьшить риск инфицирования детей может профилактическая прививка. Недавно мы рассказывали, что Минздрав упростил доступ детей к вакцинации от Covid-19.