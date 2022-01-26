Коронавірус в Україні: новий рекорд захворюваності та як захистити дітей від Covid-19

Щоб почуватися в безпеці, варто бути обізнаним у ситуації довкола. В умовах пандемії Вікна щоденно надають зведення щодо кількості хворих на коронавірус в Україні та важливі факти про захворювання.

Протягом минулої доби в Україні виявили 24 321 хворого на Covid-19, серед яких 2809 — діти.

Від наслідків недуги помер 141 українець. 5514 осіб одужали. Такі дані надає Міністерство охорони здоров’я України станом на ранок середи, 26 січня.

Водночас від початку пандемії на коронавірус в Україні захворіло 3 913 809 осіб, з них 3 596 715 одужали, ще 99 584 — летальні випадки.

Наразі в Україні спостерігається підвищення захворюваності на ковід серед дітей.

Через збільшення випадків заражень у багатьох регіонах заклади освіти переходять на дистанційний формат навчання.

Як захистити дитину від інфікування Covid-19?

На сьогодні понад 122 тисячі учнів шкіл та понад три тисячі вчителів перебувають на самоізоляції через підтверджені випадки ковіду в оточенні. Також на самоізоляцію відправлено майже шість тисяч класів.

Найбільше підтверджених випадків захворювання серед дітей виявлено у віковій групі 10–14 років — понад 40%. Ще 26% припадають на категорію 15–17 років.

А за весь час пандемії в Україні на ковід захворіло 237 830 маленьких українців, інформує МОЗ.

Зважаючи на це, батькам слід врахувати кілька простих порад, щоб уберегти свою дитину від зараження Covid-19:

Навчіть малюка правильно мити руки.

Це треба робити не менше ніж 20 секунд, використовуючи мило. Також важливо приділяти увагу місцям під нігтями, адже там накопичується багато бруду.

Щоб допомогти дитині зрозуміти, чи достатньо часу вона миє руки, розучіть з нею віршик чи пісню тривалістю 20-30 секунд. Розкажіть, що торкатись обличчя немитими руками — небезпечно.

Розкажіть, як правильно затулятися під час кашлю та чхання.

Під час кашлю та чхання потрібно прикриватися серветкою, потім викинути її та вимити руки. Поясніть малечі, що у такий спосіб можна запобігти поширенню вірусу.

А якщо під рукою не опинилося носовичка, то під час чхання чи кашлю можна прикриватися ліктем.

Поясніть дитині, коли потрібно носити захисну маску.

Розкажіть дітям, що захисну маску потрібно використовувати не лише у школі, а й у всіх інших громадських місцях.

Зважайте, що в Україні діти з 12 років повинні користуватися захисними масками у громадських місцях.

Вона має щільно прилягати до шкіри, закриваючи ніс та рот. А змінювати її потрібно щодві години та тоді, коли вона стала вологою.

Попросіть дитину дотримуватися дистанції у громадських місцях.

Якщо дитина занедужала, залиште її вдома, навіть за наявності так званих легких ознак вірусного захворювання.

Уважно слідкуйте за симптомами, проконсультуйтесь із сімейним лікарем. Якщо у родині кілька малюків, намагайтесь тримати хворих і здорових дітей окремо.

Окрім цих рекомендацій, зменшити ризик інфікування дітей може профілактичне щеплення. Нещодавно ми розповідали, що МОЗ спростило доступ дітей до вакцинації від Covid-19.