Коронавирус в Украине: рекордная статистика и как отличить грипп от Covid-19

Чтобы чувствовать себя в безопасности, следует знать о ситуации вокруг. В условиях пандемии Вікна ежедневно предоставляют сведения о количестве больных коронавирусом в Украине и важные факты о заболевании.

За прошедшие сутки в Украине выявили 18 479 больных Covid-19, среди которых 2044 — дети.

От последствий недуга умер 131 украинец. 4446 человек выздоровели. Такие данные предоставляет Министерство здравоохранения Украины по состоянию на утро четверга, 20 января.

В то же время с начала пандемии коронавирусом в Украине заболело 3 799 382 человека, из них 3 571 782 выздоровели, еще 98 843 — летальные случаи.

Общее между гриппом и Covid-19

Оба заболевания — респираторные, вызываемые разными вирусами, сообщает Минздрав на своей странице в Facebook.

Причиной первого являются вирусы гриппа, второго — коронавирус, впервые обнаруженный в 2019 году.

Как грипп, так и Covid-19 могут передаваться от человека к человеку, если они не соблюдают дистанцию.

Оба заболевания могут иметь тяжелое течение и летальные исходы.

Чем именно болеет человек, определить только на основе симптомов невозможно. Для подтверждения диагноза нужно сделать тест.

Также оба заболевания могут протекать бессимптомно.

С момента инфицирования и до появления симптомов может пройти один и более дней.

Единственной защитой от указанных заболеваний является вакцинация. В то же время прививка от гриппа не включена в Национальный календарь профилактических прививок, она является рекомендованной.

Однако вакцину можно приобрести в аптеках, а прививку бесплатно сделать в медучреждении, где заключена декларация с семейным врачом.

Вакцина — единственный способ уберечь себя и других от болезни. Когда ты прививаешься от Covid-19, получаешь сертификат о вакцинации. После первой дозы — “желтый”, после второй — “зеленый”.

Раньше срок действия зеленого сертификата был год, сейчас — меньше. Ранее мы рассказывали, как изменились сроки действия сертификатов о вакцинации.