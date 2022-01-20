Здоровье и красота

Коронавирус в Украине: рекордная статистика и как отличить грипп от Covid-19

Богдана Макалюк, редактор сайта 20 января 2022, 11:00
Коронавірус в Україні статистика за 20.01.22
Фото: Pexels

Больше новостей
Що робити при падінні літака
Боитесь авиапутешествий? Экипаж самолета объясняет, как поступать в экстренных ситуациях
Що робити, коли дитина часто хворіє
“Ребенок ходит в сад и постоянно болеет. Как защитить его от инфекций? Не водить?”
ВИПУСК ЛАЙФ
Вікна-новини. Выпуск от 20.01.2022 (11:30)
Психологічна допомога по телефону
Помощь рядом, не бойся попросить — рассказываем о психологической поддержке по телефону и работе горячих линий
Смотреть больше

Материалы по теме

Вакциновані
В Украине сократили срок действия “зеленых” Covid-сертификатов — рассказываем детали
Коронавирус 19 января: статистика COVID-19 по Украине
Коронавирус: статистика по Украине и наиболее распространенные симптомы при инфицировании Омикроном
Коронавирус в мире
Свирепствует и идет на спад: как мир одолевает Омикрон
Коронавірус 18 січня - статистика захворювань COVID-19 в Україні
Коронавирус в Украине — актуальная статистика и упрощение процедуры детской вакцинации

Видео
0:20:00
ВИПУСК ЛАЙФ

Вікна-новини. Выпуск от 20.01.2022 (11:30)
0:03:26
Ціни на борщ
Цены на борщовый набор выросли вдвое! Вся правда о подорожании продуктов в Украине 2022
0:34:27
Вікна-новини
Вікна-новини. Выпуск от 19.01.2022 (22:00)
0:01:17
Густав Климт
Символизм Любви от Густава Климта в художественном пространстве Artarea
0:00:54
ДТП на Київщині
Родился в рубашке: как в Киевской области водитель выжил после ужасного ДТП
0:03:11
Порошенко у суде
Мера пресечения для Порошенко: решение Печерского суда Киева
0:03:35
Энтони Блинкен
Готовиться к войне или миру? Как мир будет сдерживать российскую агрессию против Украины
0:02:31
Тюльпани
Тюльпаны – всем! Как в Амстердаме ярко отметили ежегодный день цветка
0:35:00
Вікна-новини
Вікна-новини. Выпуск от 19.01.2022 (17:30)
0:02:42
Водохреще
Крещение: как прошло празднование в Киеве
Больше видео
Що робити при падінні літака
Читать дальше
Боитесь авиапутешествий? Экипаж самолета объясняет, как поступать в экстренных ситуациях
Як розкрити свою жіночність
Читать дальше
Не бойся проговаривать страхи — Марина Боржемская о том, как раскрыть свою женственность

Ошибка