Коронавірус в Україні: рекордна захворюваність та як відрізнити грип від COVID-19

Щоб почуватися в безпеці, варто бути обізнаним у ситуації довкола. В умовах пандемії Вікна щоденно надають зведення щодо кількості хворих на коронавірус в Україні та важливі факти про захворювання.

Протягом минулої доби в Україні виявили 18 479 хворих на Covid-19, 2044 серед яких — діти.

Від наслідків недуги помер 131 українець. 4446 осіб одужали. Такі дані надає Міністерство охорони здоров’я України станом на ранок четверга, 20 січня.

Водночас від початку пандемії на коронавірус в Україні захворіло 3 799 382 особи, з них 3 571 782 одужали, ще 98 843 — летальні випадки.

Спільне між грипом та Covid-19

Обидва захворювання — респіраторні, які викликаються різними вірусами, повідомляє МОЗ на своїй сторінці у Facebook.

Причиною першого є віруси грипу, другого — коронавірус, вперше виявлений у 2019 році.

Як грип, так і Covid-19 можуть передаватись від людини до людини, які перебувають поруч, не дотримуючись дистанції.

Обидва захворювання можуть мати важкий перебіг та летальні наслідки.

На що саме хворіє людина, визначити лише на основі симптомів неможливо. Для підтвердження діагнозу треба зробити тест.

Також обидва захворювання можуть проходити безсимптомно.

Від моменту інфікування та появи симптомів може пройти один та більше днів.

Єдиним захистом від вказаних захворювань є вакцинація. Водночас щеплення від грипу не включено до Національного календаря профілактичних щеплень, воно є рекомендованим.

Проте вакцину можна придбати в аптеках, а щеплення безоплатно зробити в медзакладі, де укладена декларація із сімейним лікарем.

Вакцина — єдиний спосіб вберегти себе та інших від хвороби. Коли ти робиш щеплення від Covid-19, отримуєш сертифікат про вакцинацію. Після першої дози — “жовтий”, після другої — “зелений”.

Раніше термін дії “зеленого” сертифіката був рік, зараз — менше. Раніше ми розповідали, як змінилися терміни дії сертифікатів про вакцинацію.