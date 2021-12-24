Коронавирус в Украине: какая статистика у нас и что происходит в ковидном мире?

Чтобы чувствовать себя в безопасности, следует знать о ситуации вокруг. В условиях пандемии Вікна ежедневно предоставляют сведения о количестве больных коронавирусом и важные факты о заболеваемости.

За прошедшие сутки в Украине обнаружили 6647 больных Covid-19, среди которых 519 — дети.

От последствий болезни умерли 248 украинцев. Еще 14 874 человек выздоровели.

Такие данные предоставляет Министерство здравоохранения Украины на утро пятницы, 24 декабря.

Вместе с тем с начала пандемии коронавирусом в Украине заболели 3 637 038 человек, из них 3 408 294 выздоровели, еще 94 432 — летальные случаи.

Относительно заболеваемости Covid-19 в других странах стало известно, что в Германии зафиксировали первую смерть от Омикрона.

В Бельгии в связи с распространением этого штамма отменяют все рождественские ярмарки, запрещают массовые мероприятия (в помещениях тоже). Как отмечают власти страны, такие строгие меры помогут избежать локдауна.

Карантинные ограничения ужесточились и в Испании, Австралии. А в Китае опустел целый город – всех отправили на изоляцию.

Как сейчас живет ковидный мир, рассказываем подробнее.

Испания

В Испанию возвращают масочный режим на улицах, который отменили около месяца назад.

Все из-за резкого роста заболеваемости Covid-19. Причем все больше людей инфицируется именно штаммом Омикрон.

Решение снова вернуть маски возмутило некоторых испанцев. В Барселоне десятки человек вышли на протесты.

Так один из протестующих по имени Джан отмечает:

Мы уже два года живем в условиях диктатуры. Наши права игнорируют. Нас снова заставляют носить маски. Они могут довести людей до крайности.

Австралия

Похожая ситуация и в Австралии. За прошедшие сутки там обнаружили более 8 тыс. новых больных – это самая большая цифра с начала пандемии.

Поэтому перед Рождеством здесь будут введены определенные ограничения. Среди них – пребывание в помещениях только в масках и обязательная проверка кюар кода.

В стране, к слову, полностью иммунизировано более 90% населения.

Вот, как комментирует эту ситуацию премьер-министр Австралии Скотт Моррисон:

Мы очень серьезно относимся к вызовам, которые принес Омикрон. Но гарантируем, что сможем преодолеть и это. Хорошая новость заключается в том, что хоть мы и видим увеличение числа новых случаев заболевания, но пока не заметили никакого влияния на нашу систему здравоохранения.

Китай

Пустые улицы — такова картина ныне в китайском городе-многомиллионнике Сиань. Там обнаружили 127 новых случаев заболевания коронавирусом и отправили весь город на изоляцию.

Горожане не могут выходить из домов, разве что за вещами первой необходимости. Въезд и выезд из города перекрыт. Сколько будет продолжаться локдаун и какой штамм обнаружили у людей — пока не говорят.

Германия

А вот в Германии уже размышляют над четвертой прививкой для самых уязвимых на фоне распространения штамма Омикрон. Ранее такую ​​рекомендацию дали медики Израиля.

По этому поводу глава Центра контроля заболеваний Лотар Вилер говорит:

Тенденция очевидна. Максимально через три недели Омикрон станет доминантным штаммом в Германии. Мы только что справились с волной, которую вызвал Дельта-вариант. Число инфицированных падает, и через Омикрон динамика может ускориться до невиданных масштабов.

Как показали новые исследования в Великобритании и Южной Африке — Омикрон мягче предыдущих штаммов.

При инфицировании им вероятность госпитализации пациента на 30-70% меньше, чем при заражении другими мутациями Covid-19.

Так в Соединенном Королевстве впервые за длительное время зафиксировали более 100 тыс. случаев наводнения, но количество госпитализированных не увеличилось.

О том, что очередная волна эпидемии утихла так же быстро, как началась, отмечают и южноафриканские медики.

Но несмотря на все, хотим подчеркнуть, что пренебрегать вакцинацией и карантинными правилами сегодня не стоит.

Напомним, ранее мы рассказывали о дополнительной и бустерной дозах вакцины против Covid-19, советуем почитать и узнать чем они отличаются.