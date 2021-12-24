Коронавірус в Україні: яка статистика у нас та що відбувається у ковідному світі

Щоб почуватися в безпеці, варто бути обізнаним у ситуації довкола. В умовах пандемії Вікна щоденно надають зведення щодо кількості хворих на коронавірус в Україні та важливі факти про захворювання.

Протягом минулої доби в Україні виявили 6647 хворих на Covid-19, серед яких 519 — діти.

Від наслідків недуги померло 248 українців. 14 874 особи одужали. Такі дані надає Міністерство охорони здоров’я України станом на ранок п’ятниці, 24 грудня.

Водночас від початку пандемії на коронавірус в Україні захворіло 3 637 038 осіб, з них 3 408 294 одужали, ще 94 432 — летальні випадки.

Щодо захворюваності на Covid-19 в інших країнах стало відомо, що у Німеччині зафіксували першу смерть від Омікрону.

У Бельгії у зв’язку з поширенням цього штаму скасовують усі різдвяні ярмарки, забороняють масові заходи (в приміщеннях також). Як зазначає влада країни, такі суворі заходи допоможуть уникнути локдауну.

Карантинні обмеження посилили і в Іспанії та Австралії. А в Китаї ціле місто перетворили на пустку – всіх відправили на ізоляцію.

Як нині живе ковідний світ, розповідаємо детальніше.

Іспанія

До Іспанії повертають масковий режим на вулицях, який скасували змісяць тому.

Все через різке зростання захворюваності на Covid-19. Причому дедалі більше людей інфікуються саме штамом Омікрон.

Рішення знову повернути маски обурило деяких іспанців. У Барселоні десятки людей вийшли на протести.

Так один із протестувальників по імені Джан коментує:

Ми вже майже два роки живемо в умовах диктатури. Наші права ігнорують. Нас знову змушують носити маски. Вони можуть довести людей до крайнощів.

Австралія

Схожа ситуація і в Австралії. За минулу добу там виявили понад 8 тис. нових хворих – це найбільша цифра від початку пандемії.

Тож перед Різдвом тут введуть певні обмеження. Серед них – перебування у приміщеннях лише в масках та обов’язкова перевірка кюар коду.

У країні, до слова, повністю імунізовано понад 90% населення.

Ось, як коментує цю ситуацію прем’єр-мінстр Австралії Скотт Моррісон:

Ми дуже серйозно ставимося до викликів, які приніс нам Омікрон. Але гарантуємо, що зможемо подолати і це. Хороша новина полягає в тому, що хоч ми і бачимо збільшення кількості нових випадків захворювання, але наразі не помітили жодного значного впливу на нашу систему охорони здоров’я.

Китай

Порожні вулиці – така картина нині у китайському місті-багатомільйоннику Сіань. Там виявили 127 нових випадків захворювання на коронавірус і відправили все місто на ізоляцію.

Містяни не можуть виходити з будинків, хіба що по речі першої потреби. В’їзд і виїзд із міста перекритий. Скільки триватиме локдаун і який штам виявили у людей – поки що не кажуть.

Німеччина

А ось у Німеччині вже міркують над четвертим щепленням для найвразливіших на тлі поширення штаму Омікрон. Раніше таку рекомендацію дали медики в Ізраїлі.

З цього приводу очільник Центру контролю захворювань Лотар Вілер каже:

Тенденція очевидна. Щонайбільше за три тижні Омікрон стане домінантним штамом у Німеччині. Ми щойно впорались із хвилею, яку спричинив Дельта-варіант. Число інфікованих спадає, та через Омікрон динаміка може пришвидшитися до небачених масштабів.

Як показали нові дослідження у Великій Британії та Південній Африці – Омікрон м’якший за попередні штами.

При інфікуванні ним вірогідність шпиталізації пацієнта на 30-70% менша, ніж при зараженні іншими мутаціями Covid-19.

Скажімо, у Сполученому Королівстві вперше за тривалий час зафіксували понад 100 тис. випадків ковіду, але кількість госпіталізованих не збільшилась.

Про те, що чергова хвиля епідемії вщухла так само швидко, як і почалась, зазначають і південноафриканські медики.

Та попри все хочемо наголосити, що нехтувати вакцинацією та карантинними правилами сьогодні не варто.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про додаткову та бустерну дози вакцини проти Covid-19, радимо почитати та дізнатися чи вони відрізняються.