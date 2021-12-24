Коронавірус в Україні: яка статистика у нас та що відбувається у ковідному світі

Щоб почуватися в безпеці, варто бути обізнаним у ситуації довкола. В умовах пандемії Вікна щоденно надають зведення щодо кількості хворих на коронавірус в Україні та важливі факти про захворювання.
Протягом минулої доби в Україні виявили 6647 хворих на Covid-19, серед яких 519 — діти.
Від наслідків недуги померло 248 українців. 14 874 особи одужали. Такі дані надає Міністерство охорони здоров’я України станом на ранок п’ятниці, 24 грудня.
Водночас від початку пандемії на коронавірус в Україні захворіло 3 637 038 осіб, з них 3 408 294 одужали, ще 94 432 — летальні випадки.
Щодо захворюваності на Covid-19 в інших країнах стало відомо, що у Німеччині зафіксували першу смерть від Омікрону.
У Бельгії у зв’язку з поширенням цього штаму скасовують усі різдвяні ярмарки, забороняють масові заходи (в приміщеннях також). Як зазначає влада країни, такі суворі заходи допоможуть уникнути локдауну.
Карантинні обмеження посилили і в Іспанії та Австралії. А в Китаї ціле місто перетворили на пустку – всіх відправили на ізоляцію.
Як нині живе ковідний світ, розповідаємо детальніше.
До Іспанії повертають масковий режим на вулицях, який скасували змісяць тому.
Все через різке зростання захворюваності на Covid-19. Причому дедалі більше людей інфікуються саме штамом Омікрон.
Рішення знову повернути маски обурило деяких іспанців. У Барселоні десятки людей вийшли на протести.
Так один із протестувальників по імені Джан коментує:
Ми вже майже два роки живемо в умовах диктатури. Наші права ігнорують. Нас знову змушують носити маски. Вони можуть довести людей до крайнощів.
Ми вже майже два роки живемо в умовах диктатури. Наші права ігнорують. Нас знову змушують носити маски. Вони можуть довести людей до крайнощів.
Схожа ситуація і в Австралії. За минулу добу там виявили понад 8 тис. нових хворих – це найбільша цифра від початку пандемії.
Тож перед Різдвом тут введуть певні обмеження. Серед них – перебування у приміщеннях лише в масках та обов’язкова перевірка кюар коду.
У країні, до слова, повністю імунізовано понад 90% населення.
Ось, як коментує цю ситуацію прем’єр-мінстр Австралії Скотт Моррісон:
Ми дуже серйозно ставимося до викликів, які приніс нам Омікрон. Але гарантуємо, що зможемо подолати і це. Хороша новина полягає в тому, що хоч ми і бачимо збільшення кількості нових випадків захворювання, але наразі не помітили жодного значного впливу на нашу систему охорони здоров’я.
Ми дуже серйозно ставимося до викликів, які приніс нам Омікрон. Але гарантуємо, що зможемо подолати і це. Хороша новина полягає в тому, що хоч ми і бачимо збільшення кількості нових випадків захворювання, але наразі не помітили жодного значного впливу на нашу систему охорони здоров’я.
Порожні вулиці – така картина нині у китайському місті-багатомільйоннику Сіань. Там виявили 127 нових випадків захворювання на коронавірус і відправили все місто на ізоляцію.
Містяни не можуть виходити з будинків, хіба що по речі першої потреби. В’їзд і виїзд із міста перекритий. Скільки триватиме локдаун і який штам виявили у людей – поки що не кажуть.
А ось у Німеччині вже міркують над четвертим щепленням для найвразливіших на тлі поширення штаму Омікрон. Раніше таку рекомендацію дали медики в Ізраїлі.
З цього приводу очільник Центру контролю захворювань Лотар Вілер каже:
Тенденція очевидна. Щонайбільше за три тижні Омікрон стане домінантним штамом у Німеччині. Ми щойно впорались із хвилею, яку спричинив Дельта-варіант. Число інфікованих спадає, та через Омікрон динаміка може пришвидшитися до небачених масштабів.
Тенденція очевидна. Щонайбільше за три тижні Омікрон стане домінантним штамом у Німеччині. Ми щойно впорались із хвилею, яку спричинив Дельта-варіант. Число інфікованих спадає, та через Омікрон динаміка може пришвидшитися до небачених масштабів.
Як показали нові дослідження у Великій Британії та Південній Африці – Омікрон м’якший за попередні штами.
При інфікуванні ним вірогідність шпиталізації пацієнта на 30-70% менша, ніж при зараженні іншими мутаціями Covid-19.
Скажімо, у Сполученому Королівстві вперше за тривалий час зафіксували понад 100 тис. випадків ковіду, але кількість госпіталізованих не збільшилась.
Про те, що чергова хвиля епідемії вщухла так само швидко, як і почалась, зазначають і південноафриканські медики.
Та попри все хочемо наголосити, що нехтувати вакцинацією та карантинними правилами сьогодні не варто.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про додаткову та бустерну дози вакцини проти Covid-19, радимо почитати та дізнатися чи вони відрізняються.