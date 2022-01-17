Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и научные данные об Омикроне

Чтобы чувствовать себя в безопасности, следует знать о ситуации вокруг. В условиях пандемии Вікна ежедневно предоставляют сведения о количестве больных коронавирусом и важные факты о заболеваемости.
За прошедшие сутки в Украине обнаружили 5072 больных Covid-19, среди которых 407 — дети.
От последствий болезни умерло 78 украинцев. Еще 2520 человек выздоровело.
Такие данные предоставляет Министерство здравоохранения Украины на утро понедельника, 17 января.
Вместе с тем с начала пандемии коронавирусом в Украине заболели 3 759 530 человек, из них 3 556 162 выздоровели, еще 98 361 — летальные случаи.
Штамм коронавируса Омикрон более опасен для молодых людей, а также имеет меньший инкубационный период — всего трое суток, сообщает Минздрав со ссылкой на научные исследования.
Кроме того, отмечает, что:
По сравнению с Дельтой случаи заболевания Омикроном имеют на 15-20% меньший риск любой госпитализации и на 41% меньший риск госпитализации с нахождением в течение одной или нескольких ночей в больнице.
Если тебе интересно узнать о других самых распространенных штаммах Covid-19 в мире, тогда читай в нашем материале, что о них известно.