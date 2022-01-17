Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и научные данные об Омикроне

Чтобы чувствовать себя в безопасности, следует знать о ситуации вокруг. В условиях пандемии Вікна ежедневно предоставляют сведения о количестве больных коронавирусом и важные факты о заболеваемости.

За прошедшие сутки в Украине обнаружили 5072 больных Covid-19, среди которых 407 — дети.

От последствий болезни умерло 78 украинцев. Еще 2520 человек выздоровело.

Такие данные предоставляет Министерство здравоохранения Украины на утро понедельника, 17 января.

Вместе с тем с начала пандемии коронавирусом в Украине заболели 3 759 530 человек, из них 3 556 162 выздоровели, еще 98 361 — летальные случаи.

Что ученым известно о новом штамме Омикрон:

Штамм коронавируса Омикрон более опасен для молодых людей, а также имеет меньший инкубационный период — всего трое суток, сообщает Минздрав со ссылкой на научные исследования.

Кроме того, отмечает, что:

Омикроном заражаются люди более молодой возрастной категории. Средний возраст инфицированных ним составляет 30,8 года, тогда как для штамма Дельта — 38,3 года.

Этот штамм повышает риск повторного заражения (реинфекции). В случае с Дельтой он составил около 2,5%. В то же время для Омикрона — более чем в пять раз выше, 13%.

Омикрон в 2,9 раза заразнее Дельты. В странах, где он обнаружен, удвоение случаев заражения на уровне сообщества происходит в 1,53 дня.

В то же время в случае с Омикроном риск госпитализаций среди инфицированных этим штаммом снижается.

По сравнению с Дельтой случаи заболевания Омикроном имеют на 15-20% меньший риск любой госпитализации и на 41% меньший риск госпитализации с нахождением в течение одной или нескольких ночей в больнице.

Кроме того, по предварительным данным, этот штамм не имеет новых необычных симптомов. А риск поступления в отделение экстренной помощи или госпитализации для Омикрона наполовину меньше, чем для Дельты.

Если тебе интересно узнать о других самых распространенных штаммах Covid-19 в мире, тогда читай в нашем материале, что о них известно.