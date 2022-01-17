Здоров'я та краса

Коронавірус в Україні: статистика захворюваності та наукові дані про Омікрон

Ніна Гербич, редакторка сайту 17 Січня 2022, 10:45
Коронавірус 17 січня: статистика захворювань COVID-19 в Україні та світі
Фото: Unsplash

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