Коронавірус в Україні: статистика захворюваності та наукові дані про Омікрон

Щоб почуватися в безпеці, варто бути обізнаним у ситуації довкола. В умовах пандемії Вікна щоденно надають зведення щодо кількості хворих на коронавірус в Україні та важливі факти про захворювання.
Протягом минулої доби в Україні виявили 5072 хворих на Covid-19, серед яких 407 — діти.
Від наслідків недуги померло 78 українців. 2520 осіб одужали. Такі дані надає Міністерство охорони здоров’я України станом на ранок понеділка, 17 січня.
Водночас від початку пандемії на коронавірус в Україні захворіло 3 759 530 осіб, з них 3 556 162 одужали, ще 98 361 — летальні випадки.
Штам коронавірусу Омікрон небезпечніший для молодих людей, а також має менший інкубаційний період — усього три доби, повідомляє МОЗ із посиланням на наукові дослідження.
Крім того, зазначає, що:
Якщо порівняти з Дельтою, випадки захворювання на Омікрон мають на 15-20% менший ризик будь-якої госпіталізації та на 41% менший ризик госпіталізації з перебуванням протягом однієї або кількох ночей у лікарні.
Якщо тобі цікаво дізнатися про інші найпоширеніші штами Covid-19 у світі, тоді читай у нашому матеріалі, що про них відомо.