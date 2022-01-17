Коронавірус в Україні: статистика захворюваності та наукові дані про Омікрон

Щоб почуватися в безпеці, варто бути обізнаним у ситуації довкола. В умовах пандемії Вікна щоденно надають зведення щодо кількості хворих на коронавірус в Україні та важливі факти про захворювання.

Протягом минулої доби в Україні виявили 5072 хворих на Covid-19, серед яких 407 — діти.

Від наслідків недуги померло 78 українців. 2520 осіб одужали. Такі дані надає Міністерство охорони здоров’я України станом на ранок понеділка, 17 січня.

Водночас від початку пандемії на коронавірус в Україні захворіло 3 759 530 осіб, з них 3 556 162 одужали, ще 98 361 — летальні випадки.

Що науковцям відомо про новий штам Омікрон:

Штам коронавірусу Омікрон небезпечніший для молодих людей, а також має менший інкубаційний період — усього три доби, повідомляє МОЗ із посиланням на наукові дослідження.

Крім того, зазначає, що:

Омікроном заражаються люди більш молодої вікової категорії. Середній вік інфікованих ним становить 30,8 року, тоді як для штаму Дельта — 38,3 року .

Цей штам збільшує ризик повторного зараження (реінфекції). У випадку із Дельтою він становив близько 2,5%. Натомість для Омікрону — у понад п’ять разів вище, 13%.

у понад п’ять разів вище, 13%. Омікрон у 2,9 раза заразніший, ніж Дельта. У країнах, де він уже виявлений, подвоєння випадків зараження на рівні спільноти відбувається в 1,53 дня.

Водночас у випадку з Омікроном ризик госпіталізацій серед інфікованих цим штамом знижується.

Якщо порівняти з Дельтою, випадки захворювання на Омікрон мають на 15-20% менший ризик будь-якої госпіталізації та на 41% менший ризик госпіталізації з перебуванням протягом однієї або кількох ночей у лікарні.

Крім того, за попередніми даними, цей штам не має нових незвичних симптомів. А ризик надходження у відділення екстреної допомоги чи госпіталізації для Омікрону є наполовину меншим, ніж для Дельти.

Якщо тобі цікаво дізнатися про інші найпоширеніші штами Covid-19 у світі, тоді читай у нашому матеріалі, що про них відомо.