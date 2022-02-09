Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и как отличить реакцию на вакцину от симптомов Covid-19

Чтобы чувствовать себя в безопасности, следует знать о ситуации вокруг. В условиях пандемии Вікна ежедневно предоставляют сведения о количестве больных коронавирусом в Украине и важные факты о заболевании.

За прошедшие сутки в Украине выявили 38 257 больных Covid-19, среди которых 3308 — дети.

От последствий недуга умерло 240 украинцев. 17 063 человека выздоровели. Такие данные предоставляет Министерство здравоохранения Украины по состоянию на утро среды, 9 февраля.

В то же время с начала пандемии коронавирусом в Украине заболело 4 380 047 человек, из них 3 713 348 выздоровели, еще 101 887 — летальные случаи.

Симптомы Covid-19 и реакция на вакцину: общее и отличное

Реакция на вакцину — это нормально. У человека может подняться температура, болеть голова, ощущаться слабость.

Как объясняют в Минздраве, эти признаки говорят о том, что его организм формирует иммунитет. Обычно подобные проявления исчезают через несколько дней.

Хотя течение коронавируса тоже сопровождается температурой, слабостью и головной болью, но продолжаются эти симптомы значительно дольше.

Кроме того, могут привести к осложнениям, а именно: пневмонии, проблемам с почками и/или сердцем, воспалению нервной системы и обострению хронических заболеваний.

К общим симптомам и состояниям врачи относят:

усталость;

повышение температуры;

головная боль;

боли в горле.

Если вы вскоре после прививки чувствуете кашель, одышку, потерю/искажение обоняния или запаха, то это может быть коронавирусная инфекция. Заразиться ею вы могли до или после вакцинации.

Кроме указанных состояний и симптомов, у больных Covid-19 могут возникнуть трудности с концентрацией внимания. Они могут усиливаться при физической или ментальной активности.

Учитывая стремительный рост уровня заболеваемости, риск инфицироваться недугом сегодня достаточно высок. Так, именно из-за значительного прироста больных с 11 февраля в трех областях Украины начнет действовать красный уровень эпидбезопасности.

Речь идет о Закарпатской, Хмельницкой и Луганской областях. Таким образом, уже в пяти регионах будут действовать усиленные карантинные правила.

Напомним, ранее на красный уровень перевели Ровенскую и Ивано-Франковскую области.

Поэтому следует всегда следить за здоровьем и быть на связи со своим семейным врачом. И ни в коем случае не заниматься самолечением — покупать и принимать лекарства, особенно антибиотики.

Поскольку с помощью этих медпрепаратов нельзя побороть ни грипп, ни Covid-19. Их эффективность в этой категории болезней не доказана.

Если тебе интересно узнать, когда действительно нужно пить антибиотики и могут ли их назначить наугад, нажимай на ссылку.