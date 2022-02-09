Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и как отличить реакцию на вакцину от симптомов Covid-19

Чтобы чувствовать себя в безопасности, следует знать о ситуации вокруг. В условиях пандемии Вікна ежедневно предоставляют сведения о количестве больных коронавирусом в Украине и важные факты о заболевании.
За прошедшие сутки в Украине выявили 38 257 больных Covid-19, среди которых 3308 — дети.
От последствий недуга умерло 240 украинцев. 17 063 человека выздоровели. Такие данные предоставляет Министерство здравоохранения Украины по состоянию на утро среды, 9 февраля.
В то же время с начала пандемии коронавирусом в Украине заболело 4 380 047 человек, из них 3 713 348 выздоровели, еще 101 887 — летальные случаи.
Реакция на вакцину — это нормально. У человека может подняться температура, болеть голова, ощущаться слабость.
Как объясняют в Минздраве, эти признаки говорят о том, что его организм формирует иммунитет. Обычно подобные проявления исчезают через несколько дней.
Хотя течение коронавируса тоже сопровождается температурой, слабостью и головной болью, но продолжаются эти симптомы значительно дольше.
Кроме того, могут привести к осложнениям, а именно: пневмонии, проблемам с почками и/или сердцем, воспалению нервной системы и обострению хронических заболеваний.
К общим симптомам и состояниям врачи относят:
Если вы вскоре после прививки чувствуете кашель, одышку, потерю/искажение обоняния или запаха, то это может быть коронавирусная инфекция. Заразиться ею вы могли до или после вакцинации.
Кроме указанных состояний и симптомов, у больных Covid-19 могут возникнуть трудности с концентрацией внимания. Они могут усиливаться при физической или ментальной активности.
Учитывая стремительный рост уровня заболеваемости, риск инфицироваться недугом сегодня достаточно высок. Так, именно из-за значительного прироста больных с 11 февраля в трех областях Украины начнет действовать красный уровень эпидбезопасности.
Речь идет о Закарпатской, Хмельницкой и Луганской областях. Таким образом, уже в пяти регионах будут действовать усиленные карантинные правила.
Напомним, ранее на красный уровень перевели Ровенскую и Ивано-Франковскую области.
Поэтому следует всегда следить за здоровьем и быть на связи со своим семейным врачом. И ни в коем случае не заниматься самолечением — покупать и принимать лекарства, особенно антибиотики.
Поскольку с помощью этих медпрепаратов нельзя побороть ни грипп, ни Covid-19. Их эффективность в этой категории болезней не доказана.
Если тебе интересно узнать, когда действительно нужно пить антибиотики и могут ли их назначить наугад, нажимай на ссылку.