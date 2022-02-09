Коронавірус в Україні: статистика захворювання та як відрізнити реакцію на щеплення від симптомів Covid-19

Щоб почуватися в безпеці, варто бути обізнаним у ситуації довкола. В умовах пандемії Вікна щоденно надають зведення щодо кількості хворих на коронавірус в Україні та важливі факти про захворювання.

Протягом минулої доби в Україні виявили 38 257 хворих на Covid-19, серед яких 3308 — діти.

Від наслідків недуги померло 240 українців. 17 063 особи одужали. Такі дані надає Міністерство охорони здоров’я України станом на ранок середи, 9 лютого.

Водночас від початку пандемії на коронавірус в Україні захворіло 4 380 047 осіб, з них 3 713 348 одужали, ще 101 887 — летальні випадки.

Симптоми Covid-19 та реакція на вакцину: спільне і відмінне

Реакція на вакцину — це нормально. У людини може піднятися температура, боліти голова, відчуватися слабкість.

Як пояснюють у МОЗ, ці ознаки говорять про те, що її організм формує імунітет. Зазвичай схожі прояви зникають за кілька днів.

Хоча перебіг коронавірусу теж супроводжується температурою, слабкістю та головним болем, тривають ці симптоми значно довше.

Крім того, можуть призвести до ускладнень, а саме: пневмонії, проблем з нирками та/або серцем, запалення нервової системи й загострення хронічних хвороб.

До спільних симптомів та станів лікарі відносять:

втому;

підвищення температури;

головний біль;

біль у горлі.

Якщо ж ви невдовзі після щеплення відчуваєте кашель, задишку, втрату/спотворення нюху чи запаху, то це може бути коронавірусна інфекція. Заразитися нею ви могли до або ж після вакцинації.

Окрім вказаних станів та симптомів, у людини з Covid-19 можуть виникнути труднощі з концентрацією уваги. Вони можуть посилюватись під час фізичної або ментальної активності.

З огляду на стрімке зростання рівня захворюваності, ризик інфікуватись ковідом сьогодні доволі високий. Так, саме через значний приріст хворих з 11 лютого у трьох областях України почне діяти червоний рівень епіднебезпеки.

Йдеться про Закарпатську, Хмельницьку та Луганську області. Отже, вже у п’яти регіонах діятимуть посилені карантинні правила.

Нагадаємо, що раніше на червоний рівень перевели Рівненську та Івано-Франківську області.

Саме тому варто завжди слідкувати за здоров’ям і бути на зв’язку зі своїм сімейним лікарем. І в жодному разі не займатися самолікуванням — купувати та приймати ліки, особливо антибіотики.

Оскільки за допомогою цих медпрепаратів не можна побороти ані грип, ані Covid-19. Їхня ефективність щодо цієї категорії хвороб не доведена.

Тож якщо тобі цікаво дізнатися, коли дійсно треба пити антибіотики та чи можуть їх призначити навмання, натискай на посилання.