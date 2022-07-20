Здоровье и красота

Похудеть с помощью холода? Рассказываем, что такое криолиполиз и почему его обожают звезды

Богдана Макалюк, редактор сайта 20 июля 2022, 17:00
Що таке кріолполіз
Фото: Pexels

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