Похудеть с помощью холода? Рассказываем, что такое криолиполиз и почему его обожают звезды

Людям часто хочется похудеть и сделать это как можно скорее без изнурительных диет и тренировок. Холод может в этом помочь. При помощи криолиполиза убирают жир из проблемных участков тела.

Что такое криолиполиз

Процедура криолиполиза корректирует фигуру посредством воздействия холода на подкожно-жировую клетчатку. Это помогает добиться деструкции жирового слоя.

Во время процедуры специалист размещает кожно-жировую складку пациента между специальными аппликаторами и охлаждает до минусовой температуры (до -10 °C).

В жировой ткани запускается естественный процесс апоптоза (разрушения) клетки, но кожа и сосуды не повреждаются. Аппарат для криолиполиза имеет различные вакуумные насадки для охвата и обработки конкретных проблемных зон: под подбородком, вокруг бедер, живота, спины или предплечья.

Плюсы и минусы криолиполиза

Процедура криолиполиз стала популярной, поскольку не требует хирургического вмешательства и является альтернативой липосакции. После каждой процедуры человек теряет до 20–30% жировой ткани от всего объема обрабатываемой поверхности.

Также за два – три дня до процедуры рекомендуется увеличить потребление воды до трех литров в день для запуска лимфы.

Однако следует помнить, что криолиполиз не помогает при ожирении. Лучший результат после процедуры будет, если жировая складка не превышает 10 см. Поэтому, если у человека есть серьезные проблемы с лишним весом, ему лучше обратиться к диетологу: наладить питание и попробовать физические нагрузки.

Также криолиполиз может дать осложнения. Очень редко, но бывает так, что жировые клетки, вместо того чтобы погибнуть, наоборот — разрастаются. Это называется парадоксальная жировая гиперплазия.

Противопоказания к процедуре криолиполиза

Делать криолиполиз не рекомендуется при:

беременности и кормлении грудью;

аллергических реакциях на холод;

онкозаболеваниях;

наличии кардиостимулятора;

острых хронических, инфекционных и аутоиммунных заболеваниях;

открытых ранах в зоне обработки;

патологии печени и почек.

Кто из звезд делает криолиполиз

Члены одной из самых популярных семей мира любят делать криолиполиз. Женщины семьи Кардашьян регулярно делают эту процедуру, особенно Ким, чтобы подчеркнуть разницу между талией и ягодицами.

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