Здоров'я та краса

Схуднути за допомогою холоду? Розповідаємо, що таке кріоліполіз та чому його обожнюють зірки

Богдана Макалюк, редакторка сайту 20 Липня 2022, 17:00
Що таке кріолполіз
Фото: Pexels

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