Схуднути за допомогою холоду? Розповідаємо, що таке кріоліполіз та чому його обожнюють зірки

Людям часто хочеться схуднути й зробити це якомога швидше без виснажливих дієт та тренувань. Холод може у цьому допомогти. За допомогою кріоліполізу прибирають жир із проблемних ділянок тіла.

Що таке кріоліполіз

Процедура кріоліполізу корегує фігуру за допомогою впливу холоду на підшкірно-жирову клітковину. Завдяки цьому досягається деструкція жирового шару.

Під час процедури фахівець розміщує шкірно-жирову складку пацієнта між спеціальними аплікаторами й охолоджує її до мінусової температури (до -10 °C).

У жировій тканині запускається природний процес апоптозу (руйнування) клітини, але шкіра та судини не пошкоджуються. Апарат для кріоліполізу має різні вакуумні насадки для охоплення та обробки конкретних проблемних зон: під підборіддям, навколо стегон, живота, спини або передпліччя.

Плюси та мінуси кріоліполізу

Процедура кріоліполізу стала популярною, адже не вимагає хірургічного втручання і є альтернативою ліпосакції. Після кожної процедури людина може втратити до 20–30% жирової тканини від усього обсягу оброблюваної поверхні.

Також за два – три дні до процедури рекомендується збільшити споживання води до тьох літрів на день для запуску лімфи.

Проте варто пам’ятати, що кріоліполіз не допомагає при ожирінні. Найкращий результат після процедури буде, якщо жирова складка не перевищує 10 см. Тому, якщо людина має серйозні проблеми із зайвою вагою, їй краще звернутися до дієтолога: налагодити харчування та спробувати фізичні навантаження.

Також кріоліполіз може призводити до ускладнень. Дуже рідко, але трапляється, що жирові клітини замість того, щоб загинути, навпаки — розростаються. Це називається парадоксальна жирова гіперплазія.

Протипоказання до процедури кріоліполізу

Робити кріоліполіз не рекомендується, якщо є:

вагітність та лактація;

алергічні реакції на холод;

онкозахворювання;

наявність кардіостимулятора;

гострі хронічні, інфекційні та аутоімунні захворювання;

відкриті рани в зоні обробки;

патології печінки та нирок.

Хто з зірок робить кріоліполіз

Члени однієї з найпопулярніших родин світу полюбляють робити кріоліполіз. Жінки родини Кардаш’ян регулярно роблять цю процедуру, особливо Кім, щоб підкреслити різницю між талією та сідницями.

Існує багато методів схуднення: дієти, спорт, косметологічні процедури. Проте люди завжди забувають про головне — водний баланс. Раніше ми розповідали, чи можна схуднути за допомогою води.

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