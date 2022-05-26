До літа не встигли, але — як схуднути в талії без виснажливих дієт?

Попри те, що в серцях українців досі панує місяць лютий, за розкладом наближаються літні дні. Це означає, що настав той самий період масового схуднення заради красивого тіла під легким одягом. Правильне схуднення: як скинути вагу без шкоди для здоров’я?

Чому взагалі виникають жирові відкладення на животі та боках?

Малорухливий спосіб життя;

незбалансоване харчування;

стреси.

Робимо лінію талії помітнішою: правильне схуднення

Варто розуміти, що над красивим та здоровим тілом потрібно працювати постійно, а також треба слідкувати за харчуванням та режимом сну. Ми підібрали декілька порад для тебе, як схуднути у талії без виснажливих дієт та які фізичні вправи можна виконувати без особливого навантаження.

Крок перший — налагодь правильне харчування

Менше їсти солодкого, зокрема цукру.

Цукор складається із глюкози та фруктози. Коли ти його вживаєш у надмірній кількості, то печінка перенавантажується фруктозою й перетворює її на жир на животі.

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Їж менше вуглеводів або ж просто заміни прості вуглеводи на складні. Тобто замість солодкого, макаронів, випічки обирай каші.

Їж продукти, які містять клітковину — це овочі, фрукти, сухофрукти, ягоди, горіхи, бобові.

Дієтологи рекомендують їсти овочі та фрукти в сирому вигляді. Під час приготування продукти наполовину втрачають свою клітковину.

Крок другий: фізичні вправи

Зазвичай одиничні вправи не допомагають впоратися з жировими відкладеннями в окремих місцях. Все повинно бути в комплексі. Тобто варто виконувати вправи, які діють на всю групу м’язів. Найкращі помічники у цьому завданні: плавання, аеробіка, біг, планка.

За струнку талію відповідають косі м’язи живота, тобто працювати потрібно саме з ними. Головне — виконувати навантаження нормовано та поступово, прислухаючись до власних відчуттів. Пам’ятай про розминку, яка обов’язкова перед початком фізичних вправ.

Вправа для тонкої талії №1. Нахили в сторони

Постав ноги на ширині плечей. Руки розведи у сторони на рівні плечей. Трішки зігни коліна. Спину тримай рівно. У такому положенні нахиляйся у сторони, торкаючись пальцями рук колін.

Вправа №2. Скручування лежачи

Ляж на рівну поверхню. Поклади руки за голову. Розведи лікті. Зігни одну ногу. Дотягуйся протилежним ліктем руки до коліна. При цьому намагайся робити так, щоб ноги не торкалися землі.

Вправа №3. Повороти в сторони сидячи

Сядь на рівну поверхню. Підніми трохи ноги, можеш схрестити для зручності. Візьми в руки гантельку, пляшку з водою чи будь-що інше. У такому положенні повертайся в різні боки. При цьому ноги підняті і працює лиш тулуб. Спробуй, і ти відчуєш, як працюють косі м’язи. Виконуй повороти мінімум 15 разів на кожну сторону. Варто зробити два – три підходи. Між підходами хвилина перерви.

Також у схудненні та загальному поліпшенню стану твого організму допомагають заняття йогою. Про найкращі YouTube-канали для занять йогою ми писали раніше — читай у матеріалі.