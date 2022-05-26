До літа не встигли, але — як схуднути в талії без виснажливих дієт?

Попри те, що в серцях українців досі панує місяць лютий, за розкладом наближаються літні дні. Це означає, що настав той самий період масового схуднення заради красивого тіла під легким одягом. Правильне схуднення: як скинути вагу без шкоди для здоров’я?
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Варто розуміти, що над красивим та здоровим тілом потрібно працювати постійно, а також треба слідкувати за харчуванням та режимом сну. Ми підібрали декілька порад для тебе, як схуднути у талії без виснажливих дієт та які фізичні вправи можна виконувати без особливого навантаження.
Цукор складається із глюкози та фруктози. Коли ти його вживаєш у надмірній кількості, то печінка перенавантажується фруктозою й перетворює її на жир на животі.
Їж продукти, які містять клітковину — це овочі, фрукти, сухофрукти, ягоди, горіхи, бобові.
Дієтологи рекомендують їсти овочі та фрукти в сирому вигляді. Під час приготування продукти наполовину втрачають свою клітковину.
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Зазвичай одиничні вправи не допомагають впоратися з жировими відкладеннями в окремих місцях. Все повинно бути в комплексі. Тобто варто виконувати вправи, які діють на всю групу м’язів. Найкращі помічники у цьому завданні: плавання, аеробіка, біг, планка.
За струнку талію відповідають косі м’язи живота, тобто працювати потрібно саме з ними. Головне — виконувати навантаження нормовано та поступово, прислухаючись до власних відчуттів. Пам’ятай про розминку, яка обов’язкова перед початком фізичних вправ.
Також у схудненні та загальному поліпшенню стану твого організму допомагають заняття йогою. Про найкращі YouTube-канали для занять йогою ми писали раніше — читай у матеріалі.