К лету не успели, но — как похудеть в талии без изнурительных диет?

Несмотря на то, что в сердцах украинцев до сих пор царит февраль месяц, по расписанию приближаются летние дни. Это значит, что пришел тот период массового похудения ради красивого тела под легкой одеждой. Правильное похудение: как сбросить вес без ущерба для здоровья?
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Следует понимать, что над красивым и здоровым телом нужно работать постоянно, а также следить за питанием и режимом сна. Мы подобрали несколько советов для тебя, как похудеть в талии без изнурительных диет и какие физические упражнения можно выполнять без особой нагрузки.
Сахар состоит из глюкозы и фруктозы. Когда ты его употребляешь в избыточном количестве, печень перегружается фруктозой и превращает её в жир на животе.
Ешь продукты, содержащие клетчатку — это овощи, фрукты, сухофрукты, ягоды, орехи, бобовые.
Диетологи рекомендуют есть овощи и фрукты в сыром виде. При приготовлении продукты наполовину теряют свою клетчатку.
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Обычно единичные упражнения не помогают справиться с жировыми отложениями в отдельных местах. Всё должно быть в комплексе. То есть следует выполнять упражнения, действующие на всю группу мышц. Лучшие помощники в этой задаче: плавание, аэробика, бег, планка.
За стройную талию отвечают косые мышцы живота, то есть работать нужно именно с ними. Главное — выполнять нагрузку нормировано и постепенно, прислушиваясь к собственным ощущениям. Помни о разминке, которая обязательна перед началом физических упражнений.
Также в похудении и общем улучшении состояния твоего организма помогают занятия йогой. О лучших каналах YouTube для занятий йогой мы писали ранее — читай в материале.