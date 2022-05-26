К лету не успели, но — как похудеть в талии без изнурительных диет?

Несмотря на то, что в сердцах украинцев до сих пор царит февраль месяц, по расписанию приближаются летние дни. Это значит, что пришел тот период массового похудения ради красивого тела под легкой одеждой. Правильное похудение: как сбросить вес без ущерба для здоровья?

Почему вообще возникают жировые отложения на животе и боках?

Малоподвижный образ жизни;

несбалансированное питание;

стрессы.

Делаем линию талии более заметной: правильное похудение

Следует понимать, что над красивым и здоровым телом нужно работать постоянно, а также следить за питанием и режимом сна. Мы подобрали несколько советов для тебя, как похудеть в талии без изнурительных диет и какие физические упражнения можно выполнять без особой нагрузки.

Шаг первый — наладь правильное питание

Меньше есть сладкого, в том числе сахара.

Сахар состоит из глюкозы и фруктозы. Когда ты его употребляешь в избыточном количестве, печень перегружается фруктозой и превращает её в жир на животе.

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Ешь меньше углеводов или же просто замени простые углеводы на сложные. То есть вместо сладкого, макарон, выпечки выбирай каши.

Ешь продукты, содержащие клетчатку — это овощи, фрукты, сухофрукты, ягоды, орехи, бобовые.

Диетологи рекомендуют есть овощи и фрукты в сыром виде. При приготовлении продукты наполовину теряют свою клетчатку.

Шаг второй: физические упражнения

Обычно единичные упражнения не помогают справиться с жировыми отложениями в отдельных местах. Всё должно быть в комплексе. То есть следует выполнять упражнения, действующие на всю группу мышц. Лучшие помощники в этой задаче: плавание, аэробика, бег, планка.

За стройную талию отвечают косые мышцы живота, то есть работать нужно именно с ними. Главное — выполнять нагрузку нормировано и постепенно, прислушиваясь к собственным ощущениям. Помни о разминке, которая обязательна перед началом физических упражнений.

Упражнение для тонкой талии №1. Наклоны в стороны

Поставь ноги на ширине плеч. Руки разведи в стороны на уровне плеч. Немного согни колени. Спину держи ровно. В таком положении наклоняйся в стороны, касаясь пальцами рук колен.

Упражнение №2. Скручивание лежа

Ляг на ровную поверхность.

Положи руки за голову.

Разведи локти.

Согни одну ногу.

Дотягивайся противоположным локтем руки до колена.

При этом старайся делать так, чтобы ноги не касались земли.

Упражнение №3. Повороты в стороны сидя

Сядь на ровную поверхность. Подними немного ноги, можешь скрестить для удобства. Возьми в руки гантельку, бутылку с водой или что-нибудь другое. В таком положении поворачивайся в разные стороны. При этом ноги приподняты и работает только туловище. Попробуй, и ты почувствуешь, как работают косые мышцы. Выполняй повороты минимум 15 раз в каждую сторону. Следует сделать два – три подхода. Между подходами минута перерыва.

Также в похудении и общем улучшении состояния твоего организма помогают занятия йогой. О лучших каналах YouTube для занятий йогой мы писали ранее — читай в материале.