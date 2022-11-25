Тренды зимы 2022-2023: какую обувь лучше выбрать женщинам

Даже несмотря на войну, мы стремимся выглядеть красиво и модно. Уже давно пора подумать о стильной и качественной зимней обуви. Украинский дизайнер Андре Тан рассказал о последних трендах зимы и на что стоит обратить внимание модницам в этом году.

Модная зимняя обувь 2022-2023

Сапоги-трубы

От привычной модели обуви они отличаются тем, что не имеют молнии с застежкой, а ширина голенища равномерна по всей длине.

— Комбинируй с классическим вечерним платьем и шубой или узкими брюками с кардиганом, — советует дизайнер.

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Сапоги-чулки

Это обратный тренд, напоминающий комбинацию чулок и ботинок, плотно прилегающих к ногам. Такая модель подойдет тем, кому хочется подчеркнуть свои стройные ноги.

Комбинируй с трикотажными платьями, мини-юбками и шортами.

Челси

Ботинки Челси не сдают позиции вот уже какой-то сезон. Андре Тан советует носить их с юбками, платьями, широкими брюками, и даже со “скини”. Это короткая модель ботинок, как правило, с круглым носом.

Абсолютный тренд — Челси с квадратным мысом, как на показах Tod’s, Ferragamo и Jil Sander.

Жокейские сапоги

Конная эстетика — маст-хев этого сезона и очень модная зимняя обувь. Трендсеттеры стилизуют аристократическую обувь с воздушными платьями, стеганными куртками и леггинсами, трикотажными костюмами или офисным дресс-кодом.

Сапоги на платформе

После громких туфель куклы Bratz от Versace в моду снова вернулась платформа. Дизайнеры экспериментируют не только с босоножками, но и сапогами.

Такую обувь можно легко комбинировать как с платьями и юбками, так и с брюками.

А вот выбрать красивые и стильные брюки поможет тебе наш другой материал: о трендах осень-зима этого года ищи по ссылке.

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