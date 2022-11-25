Тренди зими 2022-2023: якому взуттю надати перевагу жінкам

Навіть попри війну ми прагнемо виглядати красиво та модно. Уже давно час подумати про стильне та якісне зимове взуття. Український дизайнер Андре Тан розповів про останні тренди зими та на що варто звернути увагу модницям цього року.

Модне зимове взуття 2022-2023

Чоботи-труби

Від звичної моделі взуття вони відрізняються тим, що не мають блискавки із застібкою, а ширина халяви рівномірна по всій довжині.

— Комбінуй з класичним вечірнім платтям і шубою або вузькими штанами з кардиганом, — радить дизайнер.

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Чоботи-панчохи

Це зворотний тренд, що нагадує комбінацію панчіх і черевиків, що щільно прилягають до ніг. Така модель підійде тим, кому хочеться підкреслити свої стрункі ноги.

Комбінуй з трикотажними сукнями, мініспідницями та шортами.

Челсі

Черевики Челсі не здають позиції ось уже кілька сезонів. Андре Тан радить носити їх зі спідницями, сукнями, широкими штанами, та навіть зі “скіні”. Це коротка модель черевиків, як правило, із круглим носом.

Абсолютний тренд — Челсі з квадратним мисом, як на показах Tod’s, Ferragamo та Jil Sander.

Жокейські чоботи

Кінна естетика — маст-хев цього сезону та дуже модне зимове взуття. Трендсеттери стилізують аристократичне взуття з повітряними сукнями, стьобаними куртками та легінсами, трикотажними костюмами або офісним дрес-кодом.

Чоботи на платформі

Після гучних туфель ляльки Bratz від Versace в моду знову повернулася платформа. Дизайнери експериментують не лише з босоніжками, а й із чоботями.

Таке взуття можна легко комбінувати як зі сукнями та спідницями, так і зі штанами.

А ось обрати гарні та стильні штани допоможе тобі наш інший матеріал: про цьогорічні тренди осінь-зима шукай за посиланням.

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