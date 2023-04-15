Помогает-не-помогает. Как (не) работает гомеопатия и может ли она представлять опасность?

Для каждого человека важнейшим аспектом является его здоровье и жизнь. Не секрет, что часто мы прибегаем не к проверенным и доказательным методам лечения, а гомеопатическими препаратами. Несмотря на доказательства врачей и громкие истории о том, что гомеопатия не лечит, до сих пор находятся те, кто верит в противоположное.

Так если гомеопатия не работает, может ли она навредить нашему организму? Об этом рассказали в Бережи себе.

Гомеопатия и ее действие

Гомеопатией долго пользовалась даже королевская семья. Однако действие гомеопатических веществ можно разделить на эффект плацебо и ложь.

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В конце концов, гомеопатические препараты признаны не доказательными, ведь концентрация действующего вещества настолько мала, что на самом деле человек употребляет, к примеру, просто воду.

В Украине гомеопатия практически не контролируется, а значит, часто на таких “лекарствах” печатный состав может и вовсе не соответствовать составу внутри бутылки. Об этом отмечает и фармацевт Андрей Чимбар: иногда гомеопатические средства имеют совсем не гомеопатические разведения. А значит, обладают полноценной биологической активностью.

Она, скорее всего, не изучалась как следует. Ибо кто будет изучать фармакокинетику и фармакодинамику гомеопатического средства! И это реальная проблема, — говорит врач.

Это может нести большой вред организму.

Может ли гомеопатия навредить

Еще одной проблемой, кроме недоказательности и бесконтрольного производства, является невидимая реализация. Зачастую такие препараты продают на сайтах, рекламируют на досках объявлений.

Их редко можно обнаружить в аптеках, где фармацевт мог хотя бы проконсультировать человека.

Таким образом, человек просто употребляет абсолютно неисследованные препараты, производители которых не гарантируют даже возмещения в случае ухудшения самочувствия.

Гомеопатия — это очень мощное самовнушение. Но иногда и лечение “ничем” может навредить. А вот гомеопаты до сих пор берут за свои услуги немалые деньги. Ведь продавать надежду всегда выгодно.

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